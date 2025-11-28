Joan Laporta responde a las declaraciones de Florentino Pérez en la asamblea del Real Madrid

El presidente del FC Barcelona se hizo presente en Andorra para la presentación del libro Principado azulgrana: un país con sentimiento culé y lanzó munición gruesa contra el Real Madrid y Florentino Pérez, su mandatario.

"Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas y ahora que estoy en Andorra las comento. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué", disparó el catalán.

"Están presentes en todo momento en el proceso judicial del 'Caso Negreira', que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada, pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros, han favorecido toda la vida al Madrid", puntualizó sobre los arbitrajes, uno de los temas candentes del discurso de Florentino.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO | LLUIS GENE/GettyImages

Además, retrucó: "Sin ir más lejos, la jornada pasada, el Madrid marca dos goles que para mí, es claro que Bellingham toca el balón con el brazo y en el otro Vinicius le rompe la nariz a Iñaki y esos dos goles no tendrían que haber subido y ahora el Barça estaría liderando la Liga".

"Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça, no les gustó que el Barça fuera la referencia Mundial, del 2004 al 2015, donde el Barça fue hegemónico, y quieren buscar justificaciones que no van a ningún lugar. Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido, admirado y estimado por lo que dábamos, reconocido por lo que hacíamos y admirado por cómo lo hacíamos. Ganamos muchos títulos y el juego del Barça fue admirado en todo el mundo, así que no busquen excusas de mal pagador", disparó.

Por último, concluyó: "Si están instalados en la barcelonitis, yo encantado porque generalmente son épocas que el Barça es exitoso y triunfa. La televisión del Real Madrid está intentando influenciar a los árbitros cada semana".

