João Félix se redime y supera a Cristiano Ronaldo en la carrera por el MVP de la Saudi Pro League

Luego de pasos sin grandes logros por clubes como Atlético de Madrid, FC Barcelona y Chelsea, el prime de João Félix ha llegado en Arabia Saudita: el futbolista de 26 años alcanzó la gloria con el Al-Nassr y se quedó con el premio al mejor futbolista de la temporada, superando a su compañero de equipo Cristiano Ronaldo.

Con 20 goles y 13 asistencias en 33 partidos se ha alzado como una de las figuras del equipo árabe, que no levantaba el trofeo desde la temporada 2018/19, mucho antes de la inversión multimillonaria de los fondos públicos que llevaron a un sinfín de figuras al fútbol de medio oriente, algunas con más éxito que otras.

Además de este título, fueron subcampeones de la AFC Champions League 2, el segundo torneo en importancia del fútbol asiático. Sin dudas, el trofeo continental será el gran objetivo de la próxima temporada para ellos.

Al Nassr vs Damac - Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

Lo cierto es que João Félix, pagado 120 millones por el Atlético de Madrid en 2019, está en el mejor momento de su carrera y llegará al Mundial 2026 en plenitud y con un nivel extraordinario para tratar de ayudar al Bicho a levantar el trofeo más preciado del planeta, algo que marcaría un hito absoluto en la historia del deporte. Si bien se esperaba mucho de él en el fútbol europeo, su prime por fin ha llegado.

Portugal integrará el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El debut será contra los africanos, que vienen de la repesca, en el NRG Stadium de Houston el miércoles 17 de junio, mientras que la segunda jornada será frente a los asiáticos el martes 23 en ese mismo escenario, y el cierre se dará contra el vigente subcampeón de la Copa América en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens el sábado 27 de junio.