João Pedro podrá jugar con el Chelsea ante el Liverpool a pesar de su reciente expulsión

Tras recibir una tarjeta roja totalmente innecesaria contra el Benfica en la UEFA Champions League, João Pedro cumplirá su suspensión con el Chelsea en esta competición, lo que le garantiza estar disponible para la visita ante el Liverpool, este fin de semana en la Premier League.



No fue solo la victoria del Chelsea por 1-0 sobre las Águilas de José Mourinho lo que puso a Enzo Maresca a punto de celebrar el martes por la noche, sino también el hecho de que su equipo estuviera a punto de terminar el partido con 11 jugadores.

En los dos partidos anteriores de los Blues en la Premier League, contra el Manchester United y el Brentford, las respectivas expulsiones de Robert Sánchez y Trevoh Chalobah contribuyeron a que el equipo de Maresca no consiguiera ningún punto sobre los seis posibles.



Manchester United v Chelsea - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

La dura entrada de Sánchez sobre Bryan Mbeumo dejó al Chelsea con un jugador menos a los cinco minutos en Old Trafford, perdiendo 2-0 antes de que la segunda tarjeta amarilla de Casemiro igualara la ventaja.



Luego, el fin de semana pasado, convirtieron una ventaja de 1-0 en una derrota por 3-1 tras la expulsión de Chalobah.

Los Blues estaban al borde de un partido disciplinariamente correcto el martes por la noche. Uno de los jugadores amonestados, Facundo Buonanotte, estaba fuera de peligro, y un partido de Champions League gris, con el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge como punto culminante, se acercaba a su fin.

Pero entonces Pedro le metió la bota en la cara a Leandro Barreiro en el sexto minuto del tiempo añadido. La ausencia de contacto significó que la amonestación fue suficiente, pero el brasileño había sido amonestado al minuto de entrar en la segunda parte. Fue la tercera tarjeta roja para el Chelsea en cuatro partidos.

¿Qué partidos del Chelsea se perderá João Pedro tras la tarjeta roja?

Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Robin Jones/GettyImages

En caso de circunstancias graves, las suspensiones pueden extenderse a la Premier League y la Champions League, pero como Pedro fue expulsado por recibir dos tarjetas amarillas, el brasileño solo estará sancionado para el próximo partido europeo del Chelsea.

El versátil delantero, que tuvo un excelente comienzo de carrera en Stamford Bridge, pero que ha bajado su nivel tras el parón internacional de septiembre, estará disponible para el partido de liga del sábado contra el campeón, que no está en su mejor momento.



Sin embargo, Pedro está suspendido para el encuentro de la fase liguera del Chelsea contra el Ajax el 22 de octubre. Volverá a la acción de la Champions League, salvo lesión, en la cuarta jornada, cuando el equipo de Maresca viaje a Azerbaiyán para enfrentarse al difícil Qarabag.

El Chelsea tampoco puede apelar la suspensión de Pedro debido a que recibió dos tarjetas amarillas. Fue la tercera expulsión de su carrera.

"Lo bueno es que estamos mejorando y podemos ganar con 10 jugadores", bromeó Maresca tras el partido, mientras los Blues aguantaban sin problemas en los últimos minutos para asegurar su primera victoria de la fase liguera, tras ser derrotados por 3-1 ante el Bayern Múnich en la primera jornada.