Joel Huiqui actualiza el estado de salud de Rodolfo Rotondi

Este fin de semana Cruz Azul encarará el duelo más importante del torneo regular, el uno a uno contra el América. Previo al cotejo, el técnico Joel Huiqui ofreció declaraciones mediante las cuales confirmó que su plantel está completo y listo para el duelo entre capitalinos.

Joel Huiqui:



“Rotondi ya está recuperado y dejando su lesión, el sábado tendremos plantilla completa” pic.twitter.com/QH7AsBUa9g — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 10, 2026

Tenemos un plantel prácticamente completo, Rotondi ya está en un buen estado físico. Joel Huiqui

Joel entiende que si bien todos los duelos son importantes, el partido en contra del América siempre tiene un sabor y sentimiento especial.

No son partidos normales, son partidos donde siempre hay ese sabor o de revancha, o sabor de poder competir y ganar el partido de una mejor manera. Implica también otro reto, cada fin de semana son retos complicados sin demeritar a ningún equipo, pero obviamente lo que significa este rival es importante. Joel Huiqui

Joel añadió que su equipo ha tenido una semana provechosa en el trabajo interno y espera que eso se pueda plasmar dentro de la cancha.

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Ha sido semana muy buena, lo que significa el rival y el partido es importante para nosotros. Sobre todo consolidar ese buen ritmo que hemos tomado, tanto el funcionamiento como la consecución de los puntos. Joel Huiqui

Para cerrar, Huiqui concluyó que la mejor versión de los celestes está por llegar y espera que la primera gran noche sea este sábado en el Estadio Banorte.

Verán una versión muy buena del equipo. Una versión donde sea protagonista, donde sea que quiera tener la pelota, donde anule al rival con una estrategia, con un plan de partido. La esencia nunca se ha perdido. Yo creo que estos partidos son para eso, para seguir demostrando que somos el equipo campeón y seguir demostrando que merecemos ser el bicampeón. Joel Huiqui

Los de La Noria vienen de dos triunfos consecutivos. Un tercero y ante el América, será prueba clara de resurrección.