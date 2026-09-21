Joel Huiqui habla luego de la caída de Cruz Azul ante Monterrey

No está siendo sencillo el semestre de Cruz Azul. Más allá de su condición de vigente campeón de la Liga MX, el rendimiento de los de la capital del país en competiciones dentro y fuera del fútbol nacional está dejando mucho que desear.

Prueba de ello, la derrota el pasado fin de semana en contra del Monterrey de Matías Almeyda. Luego del cotejo, el técnico del cuadro de La Noria, Joel Huiqui, ofreció declaraciones sobre la labor de su plantel dentro de la cancha ante los Rayados.

🚂🧤 ¡HAY COMPETENCIA EN LA PORTERÍA!



Joel Huiqui habló sobre la posibilidad de que Raúl Gudiño pueda pelearle el puesto a Kevin Mier en Cruz Azul. 👀🔥



📹 Felipe Galindo pic.twitter.com/3szaQZYfud — MedioTiempo (@mediotiempo) September 20, 2026

Muy tristes fue un partido, obviamente, complejo, como lo habíamos planeado y pensado, sabiendo que el equipo rival tiene buenos jugadores. Nos deja con mucha conciencia de que tenemos que encontrar nosotros la regularidad. Hemos tenido algunos baches al inicio, uno de los resultados. En medio de la segunda racha positiva tuvimos un par de partidos, tres partidos perdiendo. Encontramos otros tres partidos muy buenos. No fuimos contundentes, a la hora de poder definir las jugadas de gol que tuvimos, que se generaron en el segundo tiempo, sobre todo. Pero, bueno, esperando que la semana sea un poquito más completa la que viene, esperando el próximo rival. Joel Huiqui

Cruz Azul encaró una semana de poco trabajo debido a su participación en el Campeones Cup ante el Inter Miami. Joel afirmó que la falta de entrenamiento golpeó a su plantilla.

Nosotros estamos acostumbrados a diseñar semanas de trabajo completas y, realmente, no tuvimos una semana muy cómoda como para poder preparar el partido anterior. Al final de cuentas, yo mencionaba en la conferencia pasada, que nunca ha sido un pretexto para nosotros, pero sí, dentro del contexto, intentamos solucionar situaciones complejas. Aceptar lo que está en el contexto y poder resolverlas. Desgraciadamente, hay muchas cosas que salen de las manos: el tema del vuelo, el tema de los horarios, el tema del viaje, el tema del mismo partido, que hay mucho desgaste. Joel Huiqui

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para cerrar, Joel abrió la puerta a la competencia internar por el puesto titular de portero en el club luego de una nueva falla de Kevin Mier.

Mira, los errores siempre son directamente al marcador cuando son errores de una mala combinación entre nuestros centrales y defensas y porteros. Es normal que, si hay un error, se dé mucho más. Es parte del riesgo y parte de nuestro modelo es intentar siempre encontrar pases. El tema de Andrés lo ha demostrado, es un gran portero, es una gran persona y, la verdad, apunta mucho para mí. Es compleja, siempre en las porterías. La mayoría de los entrenadores tienen mucha confianza con alguien y creo que, en ese sentido, para mí, los dos son grandes arqueros. Joel Huiqui

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL