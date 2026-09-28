Joel Huiqui habla luego del empate de Cruz Azul ante Toluca

El pasado fin de semana, Cruz Azul y Toluca ofrecieron uno de los mejores cruces del semestre en Liga MX. Los de La Noria y los del Estados de México firmaron un frenético empate a tres goles en la cancha del Estadio Banorte.

Más allá de que esté en efecto fue un juego en el cual el espectador fue el gran ganador, se entiende que Cruz Azul se queda con el sentimiento de haber perdido el cotejo. Los celestes lo tenía 2-0 a favor y todo terminó en empate. Luego del cotejo, Joel Huiqui, técnico cementero habló sobre las carencias de manejo de partido de los suyos.

¡HUIQUI LO TIENE CLARO! 😤



El estratega de La Máquina habla sobre lo que le hace falta al equipo, destacando el control emocional.



📹 Higinio Robles pic.twitter.com/IZle98g6Vg — MedioTiempo (@mediotiempo) September 27, 2026

Por las bajas de los dos equipos tuvimos que modificar algunas cosas, sobre todo la propuesta de juego. Tanto el partido anterior con Monterrey como este partido contra Toluca, fueron partidos de mucho duelo. Estamos intentando trabajar en encontrar esa regularidad y cómo poder manejar las emociones. Joel Huiqui

Joel afirma que el club aprovechará la pausa de selecciones para sanar las carencias. Hoy mismo son el segundo equipo más goleado de la Liga MX.

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El parón ahora para la fecha FIFA nos va a ayudar a ser un equipo más equilibrado, sobre todo un equipo que pueda controlar mejor sus emociones a la hora de poder recibir un gol o también anotando un par de goles también. Joel Huiqui

A manera de conclusión y tirando de optimismo, Joel destaca el potencial en ataque de los suyos. El entrenador se dice feliz debido a la continuidad goleadora que están teniendo en tiempos recientes sus dos centros delanteros, Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández.

Me gustaría destacar que nuestros delanteros hicieron goles. Hoy nos da mucha alegría saber que ellos están festejando ya un par de goles y eso es importante para nosotros. Joel Huiqui

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