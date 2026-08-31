Joel Huiqui habla luego del fin de la sequía de resultados en Cruz Azul
Han sido semanas complejas dentro de Cruz Azul. El club viene de cuatro derrotas al hilo. Tres de ellas en la Liga MX, una más en la Leagues Cup, la cual, además les dejó fuera del torneo.
No fue sino hasta el pasado viernes cuando el cuadro de la capital del país consiguió una victoria clave en contra del Necaxa. Luego de un liberador triunfo, el técnico de los celestes, Joel Huiqui ofreció declaraciones sobre lo sucedido en la cancha y lo que viene para su equipo.
El mensaje más importante es que parte de nuestra fortaleza la hace el jugador, la adaptación del jugador, la entrega y la voluntad. Tenemos que buscar el por qué lo rendirse y hoy se tomaron cosas claves en la propuesta del juego.Joel Huiqui
Aunque su equipo marcó tres goles, Joel lamentó el hecho de haber recibido un tanto, situación que evitó una noche perfecta. Los de La Noria se mantienen como la peor defensiva de la Liga MX.
El equipo hoy, merecidamente hizo un triunfo importante, hubiera sido mucho mejor y redondo al no recibir goles.Joel Huiqui
Huiqui cerró hablando sobre el futuro de Erik Lira, quien tiene un acuerdo final con el Mónaco a la espera de una plaza de extranjero para firmar contratos.
El club pierde un baluarte, es un jugador que demostró con nosotros. Perdemos esa dinámica, su esencia, pero lo podemos suplir. Es importante que se defina el fin de semana para que este tranquilo. Queremos que salga bien y que cumpla el sueño. Estamos contentos porque estamos cerca de que Erik cumpla su sueño. Va por buen camino y espero que pronto podamos dar la noticia.Joel Huiqui
Los siguientes cruces sarán clave para definir si Cruz Azul en efecto abandonó la mala racha, o la victoria contra Necaxa fue una situación aislada.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.