Joel Huiqui quiere sacar a Cruz Azul de la crisis en esta fecha FIFA

Cruz Azul tendrá un par de duelos amistosos este parón de selecciones. El primero ante América, el segundo contra LA Galaxy. El técnico Joel Huiqui afirma que la meta inmediata del club es aprovechar este par de encuentros para sanar las falencias recientes de su equipo.

⚠️ ¡AUTOCRÍTICA Y ALERTA EN LA MÁQUINA! 🚂🔵



Cruz Azul aprovechará la Fecha FIFA tras tres partidos sin ganar. 👀



Joel Huiqui advierte que deben ajustar en lo mental (y recuperar lesionados) durante una semana de Clásico Joven amistoso contra América, previo al regreso de Liga… pic.twitter.com/UZVQ94X5wp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 29, 2026

Es un partido que requiere mucha atención y concentración, intentaremos demostrar nuestro mejor futbol y obviamente no va a ser la excepción. Este parón de Fecha FIFA nos va a servir para ver también otros jugadores en posiciones en las cuales les ha costado para jugar en la Liga. Es un rival para nosotros que requiere gran atención y sobre todo gran responsabilidad. En estos días nos estamos preparando para corregir aspectos defensivos y ofensivos, es un buen parámetro y una buena oportunidad para dentro de la cancha intentar corregir lo que tenemos que corregir y ser un equipo, un poquito más sólido, un equipo que tenga mejores momentos defensivos y ofensivos. Joel Huiqui

Joel sabe que las desconexiones a lo largo de los partidos de peso han estancado parcialmente a su equipo.

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El gran reflejo o la respuestas a eso se puede contestar con la reacción del equipo, a pesar de que íbamos perdiendo 3-2, seguíamos atacando. Alguien en el vestidor dijo que siempre es importante poner el ejemplo y ese gol que hace el Toro para el 3-3 es el reflejo del equipo que nunca se va a dar por vencido; siempre queremos seguir peleando y luchando, y sobre todo intentando conseguir el resultado, si vas perdiendo lograr empatar y si vas empatando lograr ganar. Joel Huiqui

Huiqui concluye pidiendo autocrítica para mejorar en el plazo inmediato y llevar a Cruz Azul al sitio al que pertenece dentro y fuera de la Liga MX.

Sí es una alerta, no tenemos que tener otro, hay que tener más atención, hemos aprendido de muchas cosas y esto tiene que enseñarnos mucho que esos golpes emocionales poder controlarlos mucho mejor y que no cambiemos la forma cuando recibamos un gol, sino intentar ser el mismo equipo, intentar construir, hacer combinaciones, jugar en ocasiones directo, pero atacar con más inteligencia hay muchas cosas que podemos corregir. Tenemos que ser autocríticos y definir qué respuestas debo tener cuando recibimos un gol, o cuando lo hacemos. Estoy convencido estoy seguro que esto nos va a ayudar para lo que viene y estoy seguro que en los próximos partidos donde recibamos un gol no va a pasar porque ya sabemos que es lo que se siente; eso sería lo más importante: aprender a los errores. Joel Huiqui

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