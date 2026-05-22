Joel Huiqui responde a los ataque de Efraín Juárez en contra de Cruz Azul

Terminada la final de la Liga MX, Efraín Juárez arremetió en contra de Cruz Azul por buscar "ventajas" fuera del terreno de juego con respecto a polémicas de arbitraje. Luego de las palabras del mandamás de los de la UNAM, Joel Huiqui, el técnico celeste en defensa de los suyos.

Joel Huiqui respondió a las declaraciones de Efraín Juárez tras la ida de la Final entre Cruz Azul y Pumas 🤯💣



El estratega celeste pidió no generar más polémica alrededor del arbitraje y aseguró que "no hay que manchar la Final"😱



📹 @n7mariobadillo pic.twitter.com/RpygFfIJid — MedioTiempo (@mediotiempo) May 22, 2026

¿Eso dijo? Tendrían que multarlo porque no puedes hablar de arbitraje. Mira, no hay que ensuciar la Final. Ha sido una Final maravillosa, me parece que los dos equipos están en la Final porque se lo merecen. Hicimos una gran campaña. Pumas hizo una gran campaña, sin problema. Cruz Azul, tercer lugar. Joel Huiqui

El técnico celeste pasó de la polémica y prefirió centrarse en el juego.

Lo importante es analizar, enfocarnos en lo que hicimos, ¿no? El fútbol es así, la competencia es compleja, todos queremos ganar la final, que ha sido muy transparente, muy honesta y creo que hoy el resultado es justo, obviamente nos hubiera gustado ganarlo, tuvimos muchas opciones de gol, tienen un gran portero, es la realidad y sacó todas las de gol. Joel Huiqui

Huiqui lamentó la falta de contundencia de su equipo pese al dominio total del encuentro.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El equipo tuvo muchas opciones de gol, como bien dicen rematamos más de 20 pelotas, no a la portería, pero una parte sí y parte del plan es que ahora vayan a la portería. Joel Huiqui

El técnico cerró su discurso externando su total confianza en que su equipo se coronará campeón de la Liga MX el siguiente domingo.

Es una gran ventaja para nosotros no viajar, estar en casa, descansar hoy los jugadores con sus hijos, con sus esposas. Mañana llegamos al club para recuperación, los que no jugaron harán trabajo específico, descansarán, dormirán en casa de nuevo y el sábado de nuevo a concentrarse. Haremos un trabajo muy simple, el plan de partido, correcciones y estaremos listos para el domingo. La gran ventaja como bien dices es que estamos en la Ciudad de México. CU es un gran estadio, vivimos una Final maravillosa y jugarlo ahí y ganarlo ahí va a ser maravilloso para nosotros. Es un recuerdo muy importante y seguramente quedaremos campeones ahí. Joel Huiqui