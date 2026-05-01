Johan Vásquez habla previo al Mundial 2026

Johan Vásquez es sinónimo de regularidad. El zaguero es el mexicano en Europa que más minutos suma en la temporada. Siendo el caso, a meses del Mundial se entiende que el hombre del Genoa es una carta de las cartas fuertes de la selección mexicana.

Si bien Johan no rehúye a tal responsabilidad, el defensor prefiere apelar al rodaje de los más veteranos como el sendero a seguir en el Mundial. Así mismo, entiende que el Tri saldrá a flote en función de que cada seleccionado entregue su cien por ciento.

¡LA EXPERIENCIA SERÁ VITAL EN LA COPA DEL MUNDO!



En entrevista con Claro Sports, Johan Vásquez, seleccionado nacional, mencionó que será de mucha ayuda contar en el equipo con jugadores que ya han disputado uno o varios Mundialeshttps://t.co/oBhbCfKlX2 pic.twitter.com/fncINWKxlk — MedioTiempo (@mediotiempo) May 1, 2026

Esperamos dar todo, para muchos, para otros será el primero o el segundo Mundial, para otros compañeros que nos van a ayudar mucho, va a ser el cuarto, quinto, o sexto, no se sabe, todo suma y hay que ayudarnos entre nosotros que es lo más importante, somos una familia. Johan Vásquez

Entiende que en una Copa del Mundo no se pueden escatimar esfuerzos.

Dar todo, es eso, y ayudarnos. Al final de cuentas la experiencia es una de las cosas más importantes en un Mundial, el gestionar bien las emociones e ir paso a paso sobre todo. Johan Vásquez

Mexico v Belgium - International Friendly | Geoff Stellfox/GettyImages

El jugador afirma que a nivel personal, siempre quiere ir a más dentro y fuera del campo.

Futbolísticamente me gustan los minutos que tengo, quedan un par de partidos, un par de amistosos con la selección y tener todo claro para el Mundial. Estoy contento, se habla de que físicamente estoy bien, que me estoy cuidando, soy un tipo que siempre quiero más, no me quiero detener aquí, eso es lo más importante y terminar bien. Johan Vásquez

Por último agradeció al Genoa por la confianza que el club le ha otorgado como primer capitán del equipo.

Como capitán, naturalmente se te viene todo el peso, se te vienen todas las cosas, me ayudaron bastante mis compañeros, el equipo y lo pudimos sacar adelante. Lo más importante es que son sensaciones muy bonitas las que he vivido como capitán, es una responsabilidad magnífica y tener la cinta es la sensación más bonita del futbol. Johan Vásquez