Jonathan dos Santos aclara su futuro a meses de terminar su contrato con el América

Aunque su inicio en el club fue muy duro, Jonathan dos Santos corrigió en el camino para ser un referente de tiempos modernos dentro del América. Siendo claros, una vez que André Jardine tomó la dirección técnica del cuadro de la capital del país, el menor de los hermanos formados en La Masía marcó diferencias dentro de la cancha.

André le dio titularidad fija a dos Santos en el campo. Incluso, Jonathan se convirtió con el paso del tiempo en uno de los capitanes del club. Además, de ser uno de los hombres que más cercanía tiene con los talentos de la academia. Sin embargo, nada es eterno y el jugador del LA Galaxy lo tiene bien en claro.

¿Se acerca el retiro?



Jonathan dos Santos habla sobre su futuro

https://t.co/NCRR4tTRtm — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 30, 2026

El veterano de 35 años y con menos de 3 meses de contrato por delante, dejó bien en claro que sus deseos de ganar dentro de la cancha no han cambiado en lo más mínimo.

A pesar de tener 35 años, ya casi al final de mi carrera tengo muchas ganas, sigo teniendo la ilusión de jugar cada partido, vestir la camiseta y por ahora seguir disfrutando, no sé que me vaya a deparar el futuro, pero ahora estoy en el presente y la verdad no quiero pensar mucho en ese momento del retiro. Jonathan dos Santos

Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Jonathan afirma que por su cabeza no pasa la idea del retiro ahora mismo. Sabe que es una posibilidad latente, sin embargo, prefiere tener el enfoque en el balón y no en lo que va a pasar el día de mañana con su carrera.

El menor de los dos Santos dio las gracias a su familia por el apoyo y temple que le han dado durante tantos años en como profesional.

Ser profesional es sumamente difícil y más hacerlo a lado de tu hermano en muchos equipos en el Barcelona, Villarreal, Galaxy, en la selección, para que se repita es muy complicado, entonces solo decirle a los jóvenes que luchen por su sueños, que siempre estén a lado de su familia que es una parte muy importante, de mi parte la familia fue fundamental en toda la carrera. Jonathan dos Santos

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