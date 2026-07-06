Jordan Henderson se lesiona en los festejos tras el triunfo de Inglaterra sobre México y sale en camilla

El domingo 5 de julio del 2026, la selección de Inglaterra se enfrentó al equipo de México en el partido correspondiente a los octavos de final por el Mundial 2026 y resultaron ganadores, con un apretado marcador de 3-2.

Sin embargo, en medio de la algarabia por la victoria, mientras los jugadores celebraban, Jordan Henderson intentó saltar una malla publicitaria y acabó herido. Sus compañeros lo rodearon y de inmediato entraron las asistencias.

La imagen rápidamente dieron de qué hablar, pues en una primera instancia no se sabía el motivo por el cual el jugador acabó tendido en el césped. Sin embargo, ahora que conocemos el contexto, inevitablemente surge la siguiente pregunta: ¿estará listo para el duelo contra Noruega?

Jordan Henderson was stretchered off after suffering an injury jumping over advertising hoardings during England’s post-match celebrations 😲 pic.twitter.com/u4uPKPa3rI — B/R Football (@brfootball) July 6, 2026

A falta de lo que dictaminen los médicos en las próximas horas, se habla de una posible fractura en el brazo. En caso de ser así, el jugador en cuestión no solo se perdería el duelo contra los noruegos, sino que, si el conjunto inglés avanza a las semifinales, tampoco podría participar.

¿Cuál es el historial de enfrentamientos entre Inglaterra y Noruega?

Inglaterra: 6

Empate: 3

Noruega: 2

¿Cuáles han sido esos duelos?

El primer enfrentamiento ocurrió el 14 de mayo de 1938 en calidad de amistoso, acabando todo a favor de los ingleses por la mínima y el 9 de octubre de 1938 golearon 4-0 en otro choque de preparación. Para el 22 de mayo de 1966, hubo otra paliza de los Tres Leones por 0-4.



Fue el 10 de septiembre de 1980 cuando firmaron su primer juego oficial en las Eliminatorias al Mundial de España 1982, con los campeones del mundo venciendo 4-0 en casa, mientras los Vikingos hicieron lo propio en su territorio por 2-1. Para las Eliminatorias del Mundial Estados Unidos 1994, empataron 1-1 en suelo británico y los Rojos ganaron 2-0 como locales. Ya en 1994 firmaron un empate sin goles en cotejo de preparación.



Asimismo, el 11 de octubre tocó probar fuerzas para la clasificación a la Eurocopa de Inglaterra 1966, sin que se hicieran daño al quedar 0-0. Pasando al 26 de mayo del 2012 su amistoso acabó a favor de Inglaterra por la mínima; finalmente, la última batalla se dio el 3 de septiembre del 2014 y los noruegos volvieron a sucumbir por 1-0.

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