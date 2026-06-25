Jordania vs Argentina: previa, predicciones y alineaciones

La selección argentina le ganó a Austria 2-0 el lunes y, de esa manera, selló su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial. Ahora, al último duelo de la fase de grupos, llega con la tranquilidad del liderazgo (casi) asegurado y frente a un rival que, en teoría, no debería causarle mayores problemas.

Jordania todavía no pudo ganar ninguno de los partidos que disputó en esta fase de grupos. A pesar de haber sorprendido a Argelia al abrir el marcador, el conjunto africano dio vuelta el resultado en el complemento. De esta manera, los asiáticos quedaron con un pie afuera de la competencia.

Pronóstico SI Fútbol

Salvo que surja algún inconveniente futbolístico, Argentina debería cerrar la fase de grupos con puntaje ideal. Jordania ya quedó eliminada y cuenta con una defensa que concedió cinco goles en dos partidos, lo cual invita a imaginar otra noche de trabajo relativamente sencillo para Lionel Messi y compañía, incluso si Lionel Scaloni decide poner variantes. El gran interrogante estaría más en la diferencia en el marcador y no tanto por el ganador.

Jordania 0-3 Argentina

¿A qué hora se juega Jordania vs Argentina?

Ciudad: Arlington, Estados Unidos

Arlington, Estados Unidos Estadio: Estadio Dallas (AT&T Stadium)

Estadio Dallas (AT&T Stadium) Fecha: sábado 27 de junio

sábado 27 de junio Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 4:00 ESP (28 de junio)

22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX, 4:00 ESP (28 de junio) Árbitro: István Kovács (ROU)

Historial de enfrentamientos directos entre Jordania y Argentina

Jordania: 0

Empates: 0

Argentina: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Jordania Argentina Jordania 1-2 Argelia 22/6/2026 Argentina 2-0 Austria 22/6/2026 Austria 3-1 Jordania 17/6/2026 Argentina 3-0 Argelia 16/6/2026 Colombia 2-0 Jordania 7/6/2026 Argentina 3-0 Islandia 9/6/2026 Suiza 4-1 Jordania 31/5/2026 Argentina 2-0 Honduras 6/6/2026 Jordania 2-2 Nigeria 31/3/2026 Argentina 5-0 Zambia 31/3/2026

¿Cómo ver Jordania vs Argentina por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo Network, FOX, FOX One, Telemundo App, Peacock México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Jordania

Jamal Sellami, Jordania | Anadolu/GettyImages

Jordania llega a Dallas sin posibilidad alguna de avanzar a dieciseisavos de final. La derrota 2-1 contra Argelia terminó con cualquier chance de clasificación.

Pese a la eliminación, Jamal Sellami valoró el crecimiento de sus dirigidos durante el torneo y espera despedirse con una buena actuación frente a Argentina. "En términos generales, hicimos un gran partido y debemos estar orgullosos de nuestro rendimiento. Siendo nuestra primera experiencia en un Mundial, jugamos mejor que en el primer partido", expresó el entrenador. Más adelante agregó "Enfrentarnos a Argentina es una oportunidad para nosotros. Es una oportunidad para rendir bien y dejar una gran huella digna del fútbol jordano", dijo.

Posible alineación de Jordania contra Argentina (3-4-3): Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari, Ali Olwan

Últimas noticias de Argentina

Lionel Scaloni, Argentina | BSR Agency/GettyImages

Argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J luego del triunfo 2-0 ante Austria, sumado a la victoria de Argelia sobre Jordania. Por eso, Scaloni ya piensa en los dieciseisavos de final y evalúa una formación con modificaciones para repartir minutos dentro del plantel.

La principal ausencia va a ser Cristian Romero. El defensor sigue con la recuperación de un golpe en la rodilla derecha y será preservado. Nicolás Otamendi ocuparía su lugar, acompañado por Marcos Senesi, quien tendría su estreno en esta Copa del Mundo. También cuentan con posibilidades de ingresar Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico.

En la mitad de la cancha, el cuerpo técnico analiza administrar las cargas de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, aunque los tres manifestaron su intención de jugar. En ataque también podría verse una rotación importante. Si bien Messi pretende estar desde el inicio, Julián Álvarez aparece como candidato para integrar el once inicial y Nicolás Paz tendría minutos desde el arranque o durante el encuentro.

Luego del triunfo frente a Austria, Scaloni destacó el trabajo de su plantel y valoró la clasificación. "Estamos muy contentos por haber clasificado, parecía que iba a ser fácil y está claro que no", dijo el entrenador. También elogió el compromiso de su capitán. "Leo (Messi) hoy trabajó, robó una pelota en el gol. Está siempre comprometido, es lo que él genera. Ya no sé que más decir de él", expresó.

Posible alineación de Argentina contra Jordania (4-3-3): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Nicolás González

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