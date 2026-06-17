Jordania vs Austria - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Jordania y Austria cierran la actividad del Grupo J del Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Los europeos son claros favoritos ante una selección jordana que está debutando en una cita mundialista.

Por el lado de los austríacos, el sistema de presión alta de Rangnick deberá demostrar que también puede brillar en la élite mundialista. Ya se vio la efectividad de la selección austriaca en la Eurocopa 2024, antes de sucumbir ante Turquía en los octavos de final.

El 2026 lo comenzó con dos victorias: superó a Corea del Sur por 1 a 0 y luego goleó a Ghana por 5-1. No es menor el dato que ambos rivales también estarán en el Mundial, lo cual demuestra el buen momento por el que Austria atraviesa.

Por su parte, el camino eliminatorio de Jordania estuvo lejos de ser el ideal, pero haber sufrido apenas tres derrotas en 16 partidos disputados fue fundamental para aseguarse el pasaje a la cita mundialista.



La victoria ante Omán por 3 a 0 fue el resultado decisivo que terminó con la tan ansiada clasificación. Mención aparte para Ali Olwan, que anotó un hat-trick en ese encuentro para quedar como el goleador jordano en las Eliminatorias asiáticas.

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