Jorge Jesus rompe el silencio sobre la ruptura con Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus habló sobre la situación que atraviesa con Cristiano Ronaldo dentro de la selección de Portugal. El entrenador luso aseguró encontrarse calmo luego de los últimos acontecimientos y defendió las decisiones tomadas alrededor del delantero, quien abandonó la concentración después de conocer los planes deportivos del técnico.

La tensión comenzó tras el encuentro frente a Noruega, partido en el que Cristiano Ronaldo comenzó desde el banquillo. Días después, el atacante recibió la indicación de que nuevamente sería banca contra Dinamarca, escenario que terminó provocando su abandono de la disciplina lusa.

🚨🇵🇹 Portugal manager Jorge Jesus on case regarding Cristiano Ronaldo: “I’m completely relaxed, completely clear in my conscience with this situation”.



“After the game on Sunday we can talk about everything”, told @sporttvportugal. pic.twitter.com/sNhDl9MJUy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

Ante la repercusión generada por el episodio, Jesus decidió romper el silencio y dejó clara su postura sobre lo sucedido. “Estoy completamente relajado, completamente tranquilo en mi conciencia con esta situación”, expresó el seleccionador, quien evitó profundizar por ahora en los detalles del quiebre.

El entrenador tampoco considera que el conflicto esté definitivamente cerrado. Jorge Jesus pretende conversar con Cristiano Ronaldo una vez terminado el siguiente compromiso de Portugal, programado para el próximo domingo frente a Noruega. El ex Al-Nassr espera poder limar asperezas en el lapso inmediato con el futbolistas.

FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAINING | LISELOTTE SABROE/GettyImages

“Después del partido del domingo podremos hablar de todo”, añadió Jesus al ser cuestionado nuevamente sobre Cristiano. De esta manra, el seleccionador aplazó cualquier explicación más profunda hasta que Portugal complete su próximo compromiso, buscando mantener la atención del grupo exclusivamente sobre el terreno de juego durante los días previos al encuentro.

La situación representa uno de los primeros episodios de verdadera tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus desde que ambos comenzaron a trabajar juntos en la selección portuguesa. Clave señalar que meses atrás estuvieron de la mano en el Al-Nassr, donde si bien tuvieron algunos desacuerdos, ganaron el título de la Saudí Pro League.

Ahora, todas las miradas estarán colocadas sobre la conversación que ambos puedan mantener después del partido del domingo. Cristiano abandonó la concentración después de una suplencia y del aviso de que volvería al banquillo, mientras Jorge Jesus sostiene públicamente que tiene la conciencia tranquila y mantiene intacta su postura deportiva.