Lamine Yamal apenas tiene 18 años de edad y sus comentarios con la prensa muchas veces se salen de contexto, lo que genera críticas del público. Es por ello que el agente del extremo salió en defensa del jugador, después de que se metiera en problemas por sus comentarios sobre el Real Madrid, antes del Clásico que se jugó en octubre.

El extremo afirmó que el Real Madrid "roba y se queja", en relación con las decisiones arbitrales. Eso generó tensión a un partido que terminó en victoria 2-1 del cuadro merengue en el Santiago Bernabéu.

El partido terminó con una disputa en el campo que fue generada por el joven, mientras que luego del compromiso Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni le agradecieron a Yamal por darles la motivación para ganar el compromiso.

“No entiendo todo el ruido que hay alrededor de Lamine Yamal”, dijo su agente, Jorge Mendes, a Mundo Deportivo. “Todos hemos tenido 18 años y hemos sido jóvenes alguna vez.

Lamine, uno de los finalistas al Balón de Oro, ha sido criticado por sus actitudes fuera del terreno de juego, con fiestas y excesos que podrían complicar una carrera que parece destinada al éxito.

Lamine Yamal viene de conseguir un doblete en Champions ante el Brujas | Stuart Franklin/GettyImages

"Lamine sabe perfectamente lo que tiene que hacer, tanto dentro como fuera del campo, y eso es exactamente lo que está haciendo: mantenerse tranquilo, trabajar duro y no hablar demasiado. Es un chico muy inteligente y disciplinado", dijo Mendes.

Lamine volvió tras una lesión y quizás no ha sido el mismo de la temporada pasada, pero de a poco va tomando forma. Logró dos goles en el empate 3-3 ante el Brujas por UEFA Champions League.

"Está lidiando con un pequeño problema físico junto al club, intentando gestionarlo de la mejor manera posible mientras sigue jugando. Lo importante es que se recupere bien y siga aportando al equipo. Es muy inteligente y aprende algo nuevo cada día. Hablar poco y centrarse en el trabajo es esencial", añadió el reconocido agente.

"Lo mejor que hace Lamine es hablar a través de su fútbol: nadie lo hace como él, como vimos en el partido contra el Club Brujas. En cada partido deja al menos un momento de genialidad, algo que solo puede hacer un jugador destinado a la grandeza", agregó.

Laporta pide protección para Lamine Yamal con la selección

FRANCE-SPORTS-FOOTBALL-BALLON-D-OR-JOAN-LAPORTA-ARRIVAL | STEPHANE MOUCHMOUCHE/GettyImages

Lamine Yamal apareció en la lista de convocados de España para la doble fecha de eliminatorias al Mundial. Nuevamente se enciende la polémica, ya que Hansi Flick, entrenador del Barça, ha criticado la manera en que Luis de la Fuente, estratega de España, ha manejado al joven jugador.

El problema de la ingle de Lamine, que fue diagnosticado con pubalgia, apareció después de la doble fecha de septiembre. Tras estos antecedentes, Joan Laporta, presidente del club, ha dicho que le gustaría que se manejen mejor las cargas físicas del jugador.

“Siempre veo una convocatoria a la selección como un reconocimiento, y Lamine es el mejor del mundo en su posición”, dijo Laporta. “Es normal que haya sido convocado, pero me gustaría que se gestionara su tiempo de juego, porque además España prácticamente ya está clasificada; creo que con un punto es suficiente.