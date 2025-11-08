El mensaje de Hansi Flick tras conocer la convocatoria de Lamine Yamal con España

La relación entre Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, y Luis de La Fuente, estratega de la selección española, no pasa por un buen momento. Todo esto relacionado a las convocatorias de Lamine Yamal, quien ha llegado tocado a su equipo después de representar a su país en un par de oportunidades.

El extremo volverá a vestir la camiseta de su selección, después de perderse los compromisos de octubre por una lesión en el pubis. El jugador de 18 años de edad apareció en la convocatoria para la doble fecha ante Georgia y Turquía.

Flick envió un mensaje sobre Lamine, después de conocer la convocatoria de España. “Es crucial cuidar de Lamine. Yo me encargo de ello”, dijo el entrenador. “Ha cambiado su rutina, está mucho mejor. Entrena bien, incluso en el gimnasio. Es importante para su lesión”.

Esto es un mensaje claro a De La Fuente y su cuerpo técnico, pues en septiembre el entrenador alemán del Barça cuestionó a su colega por las altas cargas físicas que se le pusieron a Yamal, considerando que jugó con dolencias y eso afectó su rendimiento cuando regresó al Barça.

🚨🇪🇸 Hansi Flick sends message on Lamine called up by Spain: “It’s crucial to take care of Lamine. I’m doing that”.



“He has changed his routine, he is much better. He trains well, even in the gym. It's important for his injury”. pic.twitter.com/9641ChMRDZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2025

Por su parte, De La Fuente ha sido un poco más cauto con el tema, diciendo en rueda de prensa que no tiene ningún problema con el FC Barcelona. “No, no hemos vuelto a hablar (con Yamal). No hemos hablado más que una vez. Hay tiempo para todo, ya hablaremos; pero quedó todo claro y su entrenador ha dicho que está apto para jugar al fútbol”.

Yamal viene de buenas actuaciones con el Barça en los últimos partidos, pero claramente no ha sido el mismo jugador de la temporada pasada. “Es un proceso natural, tiene 18 años. Tenemos que acompañarle y ayudarle en esa formación. Su club tendrá más oportunidades de enseñarle y de estar con él. Y con la selección, exactamente igual. ¿Fase difícil (la de Lamine)? Sois vosotros (los periodistas) los que le vais a hacer hincar el diente”, dijo el seleccionador español.