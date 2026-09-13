Con la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid empezó a nacer una sociedad técnico-jugador muy interesante entre The Special One y Vinicius, que intenta volver a su mejor versión para competir por el Balón de Oro, su gran anhelo.

"Físicamente está mejor que nunca. Le falta un milímetro para llegar a su velocidad máxima. La capacidad para repetir esfuerzos es enorme. Es un proceso que está asimilando. Mentalmente es muy fuerte, conoce al Madrid mejor que nadie. Juega con mucha responsabilidad, que es la de jugar para el Madrid y la selección brasileña. Está tranquilo. Llegarán los goles", dijo el entrenador portugués en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Rayo Vallecano.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Diego Souto/GettyImages

En el partido contra el Inter de Milán recibió algunos pitos, y eso caló hondo en el míster que, con respeto, enfrentó a la afición: “No hablo de la afición, hablo como entrenador y de mi relación con él: merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa cosa ves tú, yo, vemos todos. Pero él es el primero que lo sabe. Está trabajando mucho para ser el Vinicius que decide partido tras partido. Pero al no estar a tope y no hacer esto, en este momento, está trabajando más que nunca... sea en entrenamientos o en partidos".

"Las pocas veces que no ha podido compactar y defender con el bloque, era por fatiga. Porque ha hecho cuatro, cinco, seis esprines con balón de 50 metros. Y no es fácil. Pero ha tenido una entrega muy, muy buena en el partido. Y yo tengo que valorar muchísimo esto. Tengo muchísimo respeto por este Vinicius que he encontrado. Y ya llegará... ya llegará el momento en el que decide partidos. Y los gana", cerró post triunfo ante el Nerazzurri.

En lo que va de la temporada 2026/27, el brasileño lleva presencia perfecta con la camiseta del Merengue, disputando los seis partidos oficiales hasta el momento entre LaLiga y UEFA Champions League. Metió un gol y repartió tres asistencias.