José Mourinho no asiste a la conferencia de prensa tras la victoria del Real Madrid 1-0 frente al Villarreal

José Mourinho es de esa clase de entrenadores que rara vez callan lo que piensan. Lo normal en él, es que dé la nota al término de compromisos como el que vivió su equipo el día de hoy; encuentros manchados por polémicas arbitrales que repercuten, si bien no en el resultado del momento en el que ocurrieron los hechos, pues el Real Madrid se quedó con los tres puntos ante el Villarreal, sí de cara a lo que viene, cuando la escuadra merengue se enfrente al siempre complicado Sevilla y al FC Barcelona, en una edición más del superclásico español.

Por eso precisamente, para no decir algo que le pueda costar una futura sanción, es que Mourinho ha decidido no comparecer a la conferencia de prensa luego de que su equipo derrotara al Villarreal por la mínima diferencia, pero con el gran inconveniente de haber perdido por expulsión a uno de sus futbolistas más importantes, como es el caso del brasilo Vinícius Jr.

‼️ ¡ÚLTIMA HORA! MOURINHO NO comparecerá en RUEDA DE PRENSA tras el partido contra el Villarreal.



👉 Tampoco hablará nadie en su lugar.



¡Este DOMINGO, a las 12 de la NOCHE, en CUATRO! pic.twitter.com/8UjNYjmSIg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 10, 2026

¿Vinícius Jr se pierde el superclásico de España ante el Barcelona?

Vinicius Junior sigue sin ver su suerte en el arranque de la temporada 2026/2027 de LaLiga. El delantero del Real Madrid arrancó en el banquillo para el partido ante el Villarreal; al entrar, anotó un gol que fue anulado por una falta suya sobre Nathan Saliba, y tras revisar la jugada fue expulsado por jalarle el cabello al mediocampista canadiense del Submarino Amarillo.

Después de ver la tarjeta roja directa, el futbolista brasileño se acercó a reclamarle de manera enérgica al árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos, hasta que sus compañeros de equipo lo separaron e intentaron calmarlo.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

La expulsión de Vinicius preocupa al interior del Real Madrid pensando de cara al Clásico contra el Barcelona del próximo 25 de octubre.

Dependiendo de lo que el silbante reporte en su cédula, el extremo sudamericano podría perderse más de un partido liguero, implicando que se pierda el duelo ante los blaugranas.

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