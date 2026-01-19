José Mourinho responde a los rumores sobre un posible regreso al Real Madrid

En medio de una semana agitada para el Real Madrid, José Mourinho descartó los rumores que lo colocan de vuelta en la capital española y calificó la situación del club como una “telenovela”.

Álvaro Arbeloa fue nombrado nuevo entrenador del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso. Todo parece indicar que Arbeloa dirigirá al equipo por el resto de la temporada, aunque no hay certeza de que continúe en el cargo para la campaña 2026-27.

Desde la marcha de Alonso, varios entrenadores de alto perfil han sido relacionados con el puesto, entre ellos Mourinho. Sin embargo, al ser cuestionado sobre esa posibilidad, el técnico portugués respondió con su estilo habitual.

“No cuenten conmigo para telenovelas”, dijo Mourinho, en declaraciones recogidas por AS. “Hay buenas telenovelas, pero son muy largas; si te pierdes uno o dos capítulos, ya no entiendes nada. No cuenten conmigo, porque no veo telenovelas”.

🚨🗣️ Jose Mourinho when asked about a possible return to Real Madrid:



"Don't count on me for soap operas. There are good soap operas, but they’re very long."



"If you miss 1 or 2 episodes, you lose track. Don’t count on me, because I don’t watch soap operas." pic.twitter.com/y9xJmpsXQM — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 18, 2026

Florentino Pérez habría pensado en un ‘plan Mourinho’

La negativa de Mourinho llega después de que medios españoles señalaran que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo tendría como principal candidato para convertirse en el entrenador definitivo del club.

Horas después de la salida de Alonso, El Partidazo de COPE informó que, aunque Arbeloa seguirá al frente por el resto de la temporada, el deseo de Pérez sería traer de vuelta a Mourinho el próximo año.

Según Alfredo Relaño, la relación entre Mourinho y Florentino Pérez sigue siendo buena, y no descartó que el presidente impulse su regreso para una segunda etapa.

Mourinho llegó al Real Madrid en la temporada 2010-11 con la misión de frenar el dominio del Barcelona de Pep Guardiola. En tres temporadas ganó tres títulos importantes y llevó al club a firmar la primera temporada de 100 puntos en la historia de LaLiga, en la campaña 2011-12.

No conquistar la Champions League terminó marcando su salida, aunque alcanzó tres semifinales consecutivas. En su momento, Mourinho subrayó que los 18 entrenadores anteriores del club solo habían logrado cinco semifinales en total.

Aunque el portugués cerró la puerta a un regreso, sigue siendo una figura muy querida por una parte importante de la afición y una referencia para muchos, incluido el propio Arbeloa, quien ha declarado en varias ocasiones que se considera “mourinhista”.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID