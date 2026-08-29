José Mourinho tiene claro su ganador del Balón de Oro 2026

La competencia en la temporada 2026/27 ya arrancó, pero todavía queda una cosa por resolver de la campaña pasada: el ganador del Balón de Oro. En sintonía con ese asunto, José Mourinho fue contundente sobre su opinión al respecto.

"Es una cosa individualmente muy bonita. Para mí, el Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que cuando termina de jugar, echas de menos para la eternidad. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a 'Zizou', a Lothar Matthäus", señaló el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa.

"No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial. Si quieres premiar la Champions o el Mundial, da el Balón de Oro a Luis Enrique o a De la Fuente, que merece el Balón de Oro de los entrenadores", cerró.

Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Denis Doyle/GettyImages

En un guiño claro a Kylian Mbappé, apuntó: "Y no tiene que ser ni del Paris Saint-Germain ni de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos, tres o cuatro y nosotros sabemos quiénes son y sabemos dónde están: aquí. Sabemos quién individualmente ha hecho historia este verano. El Balón de Oro tiene política, y cuando entra la política ya no me gusta tanto. En el Balón de Oro a entrenador la duda es Luis Enrique o De la Fuente; para jugador, es otro".

El francés quedó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales este verano con sus diez tantos en Norteamérica, ganando la Bota de Oro por segunda Copa del Mundo consecutiva. Además, en LaLiga, si bien no gritó campeón, consiguió el Pichichi. Mbappé compite mano a mano con Harry Kane y Lamine Yamal por el premio más preciado del mundo a nivel individual.