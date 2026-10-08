¿José Paradela causará baja por lesión con Cruz Azul?

Cruz Azul retomará la actividad dentro de la Liga MX tras el parón de la fecha FIFA con el fin de sanar las heridas del club en el torneo local. El rival en turno serán los Pumas de la UNAM, siendo este encuentro una reedición de la pasada final en el fútbol mexicano.

El cotejo no será sencillo para los de La Noria, pues deberán enfrentar el mismo con algunas posibles ausencias por lesión. La más reciente de todas y tal vez la que más golpea los planes deportivos del técnico Joel Huiqui, la de José Paradela, quien está tocado.

Cruz Azul 🚨



Excelentes noticias en La Noria con José Paradela 🚂



Descartado tema de desgarre, se trata de una sobrecarga muscular, aunque SI está en duda para jugar contra Pumas.



Todo dependerá de su evolución en estos días . @somos_FOX pic.twitter.com/66ENynTs5l — Armando Melgar (@Armand_Mel91) October 7, 2026

Tras el duelo amistoso entre Cruz Azul y el LA Galaxy, el creativo ofensivo de los celestes presentó malestares físicas en la parte posterior del muslo. El club intervino de inmediato realizando los exámenes oportunos, mismos que si bien descartaron una lesión mayor, sí, confirmaron un daño mínimo para José.

En beneficio de Cruz Azul, se ha descartado un desgarro en la pierna de Paradela. Sin embargo, es un hecho que el argentino presenta una sobrecarga muscular, misma que pone su presencia en contra de los Pumas de la UNAM sobre la mesa de las dudas.

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

De momento el cuerpo técnico y el equipo médico del cuadro de la capital del país consideran que Paradela puede ser elegible para el cotejo contra los Pumas. Al menos lo sería en un rol de suplente y listo para entrar a la cancha en caso de emergencia. Esta decisión se tomará minutos antes del inicio del partido.

Aunque, la postura del club campeón de la Liga MX es clara: no se correrán riesgos mayores e innecesarios. Si tener minutos el domingo ante Pumas pone a José sobre el limbo para agravar su estado de salud, Joel Huiqui le descartará al cien por ciento sin mucho qué pensar.

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