¿José Paradela causará baja por lesión con Cruz Azul?
Cruz Azul retomará la actividad dentro de la Liga MX tras el parón de la fecha FIFA con el fin de sanar las heridas del club en el torneo local. El rival en turno serán los Pumas de la UNAM, siendo este encuentro una reedición de la pasada final en el fútbol mexicano.
El cotejo no será sencillo para los de La Noria, pues deberán enfrentar el mismo con algunas posibles ausencias por lesión. La más reciente de todas y tal vez la que más golpea los planes deportivos del técnico Joel Huiqui, la de José Paradela, quien está tocado.
Tras el duelo amistoso entre Cruz Azul y el LA Galaxy, el creativo ofensivo de los celestes presentó malestares físicas en la parte posterior del muslo. El club intervino de inmediato realizando los exámenes oportunos, mismos que si bien descartaron una lesión mayor, sí, confirmaron un daño mínimo para José.
En beneficio de Cruz Azul, se ha descartado un desgarro en la pierna de Paradela. Sin embargo, es un hecho que el argentino presenta una sobrecarga muscular, misma que pone su presencia en contra de los Pumas de la UNAM sobre la mesa de las dudas.
De momento el cuerpo técnico y el equipo médico del cuadro de la capital del país consideran que Paradela puede ser elegible para el cotejo contra los Pumas. Al menos lo sería en un rol de suplente y listo para entrar a la cancha en caso de emergencia. Esta decisión se tomará minutos antes del inicio del partido.
Aunque, la postura del club campeón de la Liga MX es clara: no se correrán riesgos mayores e innecesarios. Si tener minutos el domingo ante Pumas pone a José sobre el limbo para agravar su estado de salud, Joel Huiqui le descartará al cien por ciento sin mucho qué pensar.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.