Juan Brunetta abandona el Toluca vs Tigres por lesión y todo se encamina a la tanda de penales tras el 2-2 global

Tigres llegó al Estadio Nemesio Diez con la mínima ventaja del argentino Ángel Correa para disputar la gran final de Vuelta del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, incluso aumentó el marcador gracias a un tanto del uruguayo Fernando Gorriarán, que desvió un disparo de tiro libre del francés André-Pierre Gignac, sin embargo, el Toluca volvió a la vida con las anotaciones del brasileño Helinho Castro y el portugués Paulinho Dias, para poner el global 2-2.

¡Don André-Pierre Gignac!



A 10 años de su primer título con Tigres y con 40 años encima, ya no tiene la misma potencia… pero sigue siendo diferencial.



De su pierna salió el tiro libre que terminó en el gol de Gorriarán y, más allá de los números, sigue siendo el alma de un… pic.twitter.com/EtaSQ7OVJR — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) December 15, 2025

Conforme avanzó el juego y debido al esfuerzo físico que ambos cuadros han tenido, las piezas se han ido cayendo desde los dos lados. Empero, los Diablos Rojos han quedado más golpeados porque perdieron a sus elementos más talentosos a la ofensiva, justamente los anotadores, Helinho y Paulinho, sumado a Ricardo ‘Canelo’ Angulo y el argentino Nicolás Castro, todo eso antes de acabar los primeros 90 minutos del compromiso.



Del lado de la U de Nuevo León, el lateral izquierdo mexicoamericano Marco Farfán ya no regresó para el complemento, por lo que Javier Aquino entró al quite. Más adelante y al ver cómo iban las cosas, el técnico argentino Guido Pizarro removió a Gignac, en lo que quizá fue su último partido como tigre, mandando al campo al argentino Nico Ibáñez. Y cuando el segundo lapso estaba cerca de cumplirse, el argentino Juan Brunetta comenzó a sentirse acalambrado, así que fue relevado por Ozziel Herrera, que se perdió el duelo de Ida por una lesión.

¡Qué dupla!



Paulinho y Helinho, la dupla por la que Toluca desembolsó millones les está dando resultados.



Estos dos lo han dado todo y tienen de regreso al Diablo en la serie. ¡Qué colosos! pic.twitter.com/7NDEiwMVKr — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) December 15, 2025

Todo está encaminado para que esta serie se termine definiendo desde el manchón penal. Con los choriceros sin sus mejores hombres ofensivos en el campo salvo Marcel Ruiz y Alexis Vega, apenas a medio gas por miedo a sufrir una lesión más grave, los regios podrían darles un susto porque aún tienen a hombres que han marcado diferencia como Gorriarán, Correa, Diego Laínez y el arquero argentino Nahuel Guzmán.