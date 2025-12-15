Juan Brunetta abandona el Toluca vs Tigres por lesión y todo se encamina a la tanda de penales tras el 2-2 global
Tigres llegó al Estadio Nemesio Diez con la mínima ventaja del argentino Ángel Correa para disputar la gran final de Vuelta del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, incluso aumentó el marcador gracias a un tanto del uruguayo Fernando Gorriarán, que desvió un disparo de tiro libre del francés André-Pierre Gignac, sin embargo, el Toluca volvió a la vida con las anotaciones del brasileño Helinho Castro y el portugués Paulinho Dias, para poner el global 2-2.
Conforme avanzó el juego y debido al esfuerzo físico que ambos cuadros han tenido, las piezas se han ido cayendo desde los dos lados. Empero, los Diablos Rojos han quedado más golpeados porque perdieron a sus elementos más talentosos a la ofensiva, justamente los anotadores, Helinho y Paulinho, sumado a Ricardo ‘Canelo’ Angulo y el argentino Nicolás Castro, todo eso antes de acabar los primeros 90 minutos del compromiso.
Del lado de la U de Nuevo León, el lateral izquierdo mexicoamericano Marco Farfán ya no regresó para el complemento, por lo que Javier Aquino entró al quite. Más adelante y al ver cómo iban las cosas, el técnico argentino Guido Pizarro removió a Gignac, en lo que quizá fue su último partido como tigre, mandando al campo al argentino Nico Ibáñez. Y cuando el segundo lapso estaba cerca de cumplirse, el argentino Juan Brunetta comenzó a sentirse acalambrado, así que fue relevado por Ozziel Herrera, que se perdió el duelo de Ida por una lesión.
Todo está encaminado para que esta serie se termine definiendo desde el manchón penal. Con los choriceros sin sus mejores hombres ofensivos en el campo salvo Marcel Ruiz y Alexis Vega, apenas a medio gas por miedo a sufrir una lesión más grave, los regios podrían darles un susto porque aún tienen a hombres que han marcado diferencia como Gorriarán, Correa, Diego Laínez y el arquero argentino Nahuel Guzmán.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.