Juan Brunetta deja en claro que los Tigres son un club "grande" de la Liga MX

Juan Brunetta, una de las grandes figuras de Tigres, habló con plena confianza antes de la final ante Toluca. El argentino no dudó en colocar a su club en el grupo de instituciones más importantes del país, reforzando la identidad felina de cara a dos partidos decisivos por el título.

Aquí la nota 👇https://t.co/DnFOO52hzn — Esto en Línea (@estoenlinea) December 11, 2025

Tigres es un equipo grande y lo tengo claro desde que estoy acá. En lo personal Tigres es un equipo grandísimo, cada uno tiene su opinión. Juan Brunetta

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El mediapunta también dedicó palabras de respeto hacia su rival. Toluca llega a la serie final como vigente campeón y con un plantel trabajado al detalle por Antonio Mohamed, algo que Brunetta no pasó por alto en su análisis previo al encuentro.

Toluca también es un grandísimo equipo, se ha ganado el respeto de todos, tienen un entrenador bastante inteligente, que sabe jugar este tipo de partidos, tiene jugadores muy buenos y muy inteligentes, por algo son el último campeón del fútbol de México, va a ser un partido muy parejo. Juan Brunetta

Brunetta valoró el entorno competitivo que vive en Tigres. Reconoce que tener a su lado a líderes históricos facilita el crecimiento futbolístico y la fortaleza grupal en momentos cruciales como esta final.

Desde que llegué siempre lo dije, tener jugadores como André (Gignac), como Nahuel (Guzmán), como Javi (Aquino), contar con ellos es un privilegio enorme porque más allá de lo que te aportan en la cancha, en el vestuario y en el día a día te dan cosas muy importantes. Son jugadores muy ganadores y eso te lo contagian desde el día uno, quieren ganar en todo, compiten todo el tiempo y eso a uno lo contagia. Tenerlos a ellos para esta clase de partidos la verdad es que es importantísimo. Juan Brunetta

Finalmente, Brunetta destacó el papel de Guido Pizarro, ahora entrenador interino, cuya influencia —según afirma— fue inmediata desde su llegada al banquillo.