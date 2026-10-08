Juan Brunetta entiende que Toluca será una vara para medir el presente de Tigres

Resultado de una lluvia masiva de cambios dentro y fuera de la cancha, los Tigres están en el fondo de la Liga MX. Por extraño que pueda parecer, hoy el cuadro de la UANL se está jugando la vida para al menos conseguir un puesto de liguilla sobre el cierre del torneo.

Este fin de semana tendrán un cruce muy bravo ante uno de los mejores equipos de México en los últimos dos años, el Toluca. Juan Brunetta, capitán felino, afirmó que el mano a mano ante el club de Antonio Mohamed, será una prueba para definir el nivel real de los de la UANL.

🗣️“Sabemos que no estamos en el mejor momento, pudimos ganar el otro día”.



Esto dijo Juan Brunetta, jugador de Tigres, sobre el duelo ante Toluca.



📹:Érick González pic.twitter.com/nuJGBDtGj1 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 8, 2026

El grupo muy bien, estamos comprometidos con la situación, sabemos que no estamos en el mejor momento, pudimos ganar el otro día, viene un rival difícil que lo está haciendo bien, no lo vemos como una revancha, es un nuevo torneo, son nuevas oportunidades y tenemos que estar preparados para ver si estamos a la altura de un rival de jerarquía como lo es Toluca. Juan Brunetta

Hablando de las dos finales que Tigres perdió en tiempos recientes ante el cuadro del Toluca, una por Liga MX y la otra por la CONCACAF Liga de Campeones, el argentino añadió:

Fueron finales muy parejas que se definieron por penales, pero no quita que es un gran equipo, que viene ganando mucho y es un buen rival, es una linda oportunidad. Juan Brunetta

Tigres UANL v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

A la par, Juan fue el embajador de la Copa Tigres, una competición diseñada para las academias del club. Brunetta aprovechó para recordar sus inicios en el fútbol.

Lo más difícil fue dejar a mi familia y mis amigos atrás e ir por mis sueños y después fue una carrera lindacon momentos difíciles y al final se disfrutó y tuvo su fruto. Juan Brunetta

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