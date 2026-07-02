Juan José Calero ficharía por el Cruz Azul de cara al Apertura 2026

La Máquina Celeste de la Cruz Azul viene de ganar su décimo título de Liga MX, luego de vencer en la final a los Pumas de la UNAM en uno de los desenlaces más épicos en la historia del conjunto cementero.

Sería fácil pensar que esto le daría cierto crédito al jóven director técnico Joel Huiqui, pero, aun y en el caso de que lo sea así, el estratega mexicano y la directiva celeste no se confían, y ya trabajan arduamente de cara lo que será el torneo de Apertura 2026, en donde apuntan a repetir como campeones.

En las últimas horas, se ha dado a conocer la incorporación de un interesante jugador en el ataque del equipo. Se trata de Juan José Calero, quien, según informa el reconocido periodista deportivo, César Luis Merlo, ya estaría 100% arreglado para convertirse en jugador de la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

🚨Juan José Calero es nuevo refuerzo de Cruz Azul. ⬇️https://t.co/kQKyOWymNk pic.twitter.com/aUrglncmH1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 2, 2026

Cruz Azul y sus legados en la era moderna del fútbol mexicano

Juan José Calero, de 27 años de edad, llegaría como agente libre, procedente de Venados de Mérida. Su apellido, aunque no es nada común en un país como México, sí es bastante conocido entre los fanáticos futboleros.

¿La razón? La leyenda de los Tuzos del Pachuca y uno de los máximos referentes en la historia del fútbol mexicano cuando los grandes porteros y los hombres de jerarquía son el tema de conversación: Miguel Calero, padre de Juan José.

El guardameta colombiano, quien lastimosamente partió de este mundo a los 41 años de edad, marcó a toda una generación de aficionados. Y si bien es cierto que el chico colombiano-mexicano intenta escribir su propia historia, su apellido tiene la carga innegable de un legado que habrá de refrendar con compromiso y pundonor.

Ya en Cruz Azul hay un caso similar. Se trata de Christian: el 'Chaco' Giménez y el 'Chaquito'. En dicho escenario, el hijo pudo lograr lo que el padre no: salir campeón con Cruz Azul. Ahora, Juan José intentará seguir los pasos de su padre en primera división, y el Cruz Azul volvería a aparecer en el centro de la ecuación.

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