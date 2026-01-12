Juárez vs Chivas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Club Deportivo Guadalajara visitará al FC Juárez en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este martes 13 de enero en la primera fecha doble del certamen.
El Rebaño Sagrado viene de ganar en casa por 2-0 frente a los Tuzos en la jornada inaugural en casa: mientras que, los Bravos arriban tras hacer lo propio y ganar en calidad de visitantes 1-2 ante Mazatlán FC.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juárez vs Chivas?
- Ciudad: Ciudad Juárez
- Estadio: Olímpico Benito Juárez
- Fecha: martes 13 de enero
- Horario: 22:10 horas (Estados Unidos), 21:10 horas (México), 04:10 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Juárez vs Chivas en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
UNIVERSO, FOX Deportes
fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One
México
Azteca 7
TV Azteca App
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Juárez
Rival
Resultado
Competición
Mazatlán
1-2 D
Liga MX
Toluca
0-0 E
Liga MX
Toluca
1-2 D
Liga MX
Pachuca
2-1 V
Liga MX
Tijuana
3-1 D
Liga MX
Últimos cinco partidos de Chivas
Rival
Resultado
Competición
Pachuca
2-0 V
Liga MX
Cruz Azul
3-2 D
Liga MX
Cruz Azul
0-0 E
Liga MX
Monterrey
4-2 V
Liga MX
Pachuca
0-1 V
Liga MX
Últimas noticias de Juárez
Los Bravos presentaron a su nuevo refuerzo para la lateral derecha Javier Aquino, quien ya se puso a trabajar después del triunfo del equipo 1-2 frente a Mazatlán en la jornada inaugural.
Últimas noticias de Chivas
El conjunto tapatío debutó con un triunfo en la jornada inaugural del Torneo Clausura 2026 al derrotar 2-0 a los Tuzos con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.
Posibles alineaciones
Juárez
Portero: Sebastián Jurado.
Defensas: Denzell García, Jesús Murillo, Eder López, Moisés Mosquera.
Centrocampistas: Francisco Nevarez, Homer Martínez; Ricardinho, Madson, José Rodríguez.
Delantero: Óscar Estupiñán.
Chivas
Portero: Raúl Rangel.
Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan García.
Centrocampistas: Luis Romo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.
Delanteros: Armando González.
Pronóstico SI
Los dos equipos están en un nivel de juego muy similar y tienen plantillas de un calibre similar, por lo que se podría esperar un partido parejo con ambos clubes marcando u definiéndose por la mínima diferencia.
Juárez 1-1 Chivas.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.