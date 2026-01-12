Sports Illustrated Fútbol

Juárez vs Chivas: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Ambos clubes ganaron en la jornada inaugural del Clausura 2026
La previa de Juárez vs Chivas en la Jornada 2 de la Liga MX
El Club Deportivo Guadalajara visitará al FC Juárez en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este martes 13 de enero en la primera fecha doble del certamen.

El Rebaño Sagrado viene de ganar en casa por 2-0 frente a los Tuzos en la jornada inaugural en casa: mientras que, los Bravos arriban tras hacer lo propio y ganar en calidad de visitantes 1-2 ante Mazatlán FC.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Juárez vs Chivas?

  • Ciudad: Ciudad Juárez
  • Estadio: Olímpico Benito Juárez
  • Fecha: martes 13 de enero
  • Horario: 22:10 horas (Estados Unidos), 21:10 horas (México), 04:10 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Juárez vs Chivas en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

UNIVERSO, FOX Deportes

fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One

México

Azteca 7

TV Azteca App

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Juárez

Rival

Resultado

Competición

Mazatlán

1-2 D

Liga MX

Toluca

0-0 E

Liga MX

Toluca

1-2 D

Liga MX

Pachuca

2-1 V

Liga MX

Tijuana

3-1 D

Liga MX

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival

Resultado

Competición

Pachuca

2-0 V

Liga MX

Cruz Azul

3-2 D

Liga MX

Cruz Azul

0-0 E

Liga MX

Monterrey

4-2 V

Liga MX

Pachuca

0-1 V

Liga MX

Últimas noticias de Juárez

Los Bravos presentaron a su nuevo refuerzo para la lateral derecha Javier Aquino, quien ya se puso a trabajar después del triunfo del equipo 1-2 frente a Mazatlán en la jornada inaugural.

Últimas noticias de Chivas

El conjunto tapatío debutó con un triunfo en la jornada inaugural del Torneo Clausura 2026 al derrotar 2-0 a los Tuzos con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.

Posibles alineaciones

Juárez

Portero: Sebastián Jurado.

Defensas: Denzell García, Jesús Murillo, Eder López, Moisés Mosquera.

Centrocampistas: Francisco Nevarez, Homer Martínez; Ricardinho, Madson, José Rodríguez.

Delantero: Óscar Estupiñán.

Chivas

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan García.

Centrocampistas: Luis Romo, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado.

Delanteros: Armando González.

Pronóstico SI

Los dos equipos están en un nivel de juego muy similar y tienen plantillas de un calibre similar, por lo que se podría esperar un partido parejo con ambos clubes marcando u definiéndose por la mínima diferencia.

Juárez 1-1 Chivas.

