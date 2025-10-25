Jude Bellingham advierte al Barcelona: “Estoy en mi mejor estado físico”

A pocas horas para disputarse el Clásico de LaLiga, un jugador clave del Real Madrid parece estar enviando un mensaje. El inglés Jude Bellingham declaró al equipo de prensa de los merengues que llegará a la cita en el Santiago Bernabéu “en su mejor momento”.

Bellingham, que estuvo limitado por las lesiones, se sometió en el verano a una cirugía en el hombro, pero ha avisado de su progresión y advierte que contra el Barcelona llega en un gran estado físico.

“Me siento muy bien y feliz. Por fin de vuelta en el campo. En los últimos partidos antes del parón y después contra el Getafe y la Juve, empecé a sentirme mejor, más cerca de mi nivel. Estoy fuerte y positivo, probablemente, en mi mejor estado físico desde hace tiempo”, aseguró el centrocampista de 22 años de edad.

A los medios oficiales del Real Madrid les dijo que está listo para el duelo de este domingo contra los dirigidos por Hansi Flick. Sin dudas lo inspira el ambiente de estos clásicos y saber que su equipo, aunque es líder de la tabla, tiene sólo dos puntos de ventaja sobre el Barcelona.

🎙️ @BellinghamJude: "Estoy fuerte y positivo; en mi mejor estado físico desde hace tiempo".

“Es probablemente uno de los partidos más grandes en el mundo. De niño los veía todos, crecí siguiendo estos encuentros. Ya me ha tocado disputar unos cuantos. He tenido momentos muy buenos y otros más complicados, pero es un partido increíble para jugar, sobre todo en casa, y tengo muchas ganas de que llegue”.

Bellingham pide gestionar las emociones

Jude Bellingham reconoce las fallas ante el FC Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

Recibir al Barcelona es algo que Bellingham ha estado esperando hacer. “La atmósfera es increíble. Para un jugador no hay mejor escenario que el Bernabéu en un gran partido. Lo he vivido ya muchas veces, pero uno nunca se acostumbra. Cada vez que sales al campo se te eriza la piel: los tifos, los cánticos… sabes que estás ante una noche grande. Ojalá podamos corresponder a toda esa energía que la afición nos transmite. Ojalá pueda seguir jugando bien, disfrutando y ganando”.

El inglés ha marcado un gol en dos partidos con los blancos esta temporada. No elude las preguntas sobre los malos resultados del Madrid ante el Barcelona en el pasado reciente, y apunta a la “gestión del partido y de las emociones” como las claves para dejar todo eso en el olvido.

"El año pasado, cuando nos vimos por detrás en el marcador en algunos encuentros, nos afectó demasiado y dejamos que el partido se nos escapara”, reconoció. “Ahora se trata de mantenernos estables mentalmente durante los 90 minutos. Tácticamente sabemos cómo juegan ellos y cómo queremos jugar nosotros. Así que la clave está en manejar bien los nervios, la presión, la atmósfera. Estos detalles pueden marcar la diferencia”.