Se viene el parón invernal en LaLiga y antes de eso el Real Madrid recibió al Sevilla en la Jornada 17 de la temporada 2025/26, con el Santiago Bernabéu como marco, apareció Jude Bellingham para adelantar a la escuadra merengue.

Los dirigidos por Xabi Alonso tenían que apretar el acelerador en este cierre de la primera vuelta del balompié español y fue así como al minuto 38 apareció una jugada entre Vinicius Junior y el inglés para poner el 1-0 momentáneo.

Marcao cometió una falta sobre Rodrygo Goes en medio campo pegado a la banda derecha, ahí el brasileño decidió enviar la pelota al área para encontrar la cabeza de Bellingham, quien marcó con un contundente testarazo para batir a Odysseas Vlachodimos, algo que no hacía este hombre desde agosto del 2023 cuando marcó después de un cobro de falta.

Asimismo, Rodrygo volvió a aportar una asistencia en LaLiga, poniendo fin a una racha sin pases de gol que se mantenía desde el 25 de enero de 2025.

RMA 1-0 SEV (38') - Gol de cabeza de Bellingham rematando una falta lateral botada por Rodrygo. Bellingham no marcaba con remate directo tras córner o falta desde el 12 de agosto de 2023 (rematando un córner botado por Alaba en San Mamés). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 20, 2025

Además, esta fue la participación número 75 de Jude desde que llegó al conjunto merengue, ya que ha marcado su sexta anotación en lo que va de esta campaña del máximo circuito del futbol de España.

Pese a que esta campaña no ha tenido la continuidad que seguro quisiera, siempre que está en el campo responde y es así como ha llegado a cinco anotaciones y cinco asistencias en todas las competiciones, haciéndose presente en LaLiga, Champions League y en el Mundial de Clubes de la FIFA.