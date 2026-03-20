Jude Bellingham es convocado para los amistosos de la selección inglesa

La reciente convocatoria de la selección de Inglaterra generó revuelo luego de darse a conocer que Trent Alexander-Arnold no fue tenido en cuenta por Thomas Tuchel para disputar los amistosos ante Uruguay y Japón. Por el contrario, Jude Bellingham, que no ha disputado ningún minuto con el Madrid tras la lesión, sí está entre los ekegidos.

El debate por la ausencia del lateral se adjudica al buen presente en el Real Madrid y el reconocimiento que recibió desde el entorno del club en el último tiempo. Sin embargo, el entrenador alemán hizo omisión del rendimiento actual del futbolista y optó por prescindir de una de las figuras habituales en el combinado nacional.

England Press Conference - Wembley Stadium - Friday March 20th | James Manning - PA Images/GettyImages

La competencia interna podría condicionarlo

Más allá del desempeño individual de Alexander-Arnold, Inglaterra posee varias alternativas en el lateral derecho, un factor clave que podría influir en la decisión de Tuchel de incorporar otras opciones en la lista, por encima del jugador merengue.

De igual manera, el entrenador continúa evaluando las diferentes variantes en defensa, priorizando el ruedo de los futbolistas con perfiles que se adapten tácticamente a su idea de juego. Por ende, la ausencia de Trent no corresponde a su rendimiento, sino más bien a una cuestión de posicionamiento estratégico en el equipo.

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Livramento et Spence lui sont préférés.



La Coupe du Monde, ça se complique. pic.twitter.com/Q2rRD0EisZ — BeFootball (@_BeFootball) March 20, 2026

El contraste con Bellingham

La no convocatoria de Alexander-Arnold toma aún más peso al comparar su buen presente con la situación actual de Jude Bellingham, jugador que sí fue tenido en cuenta por Tuchel pese a no haber vuelto a disputar un partido desde su última lesión muscular.

A diferencia del latera, Bellingham posee una regularidad particular a lo largo de la temporada y su peso en el mediocampo lo convierten en una figura central y fundamental dentro del equipo, incluso con un ritmo competitivo condicionado en el último tiempo.

Con el inicio del próximo Mundial cada vez más cerca, el técnico alemán prioriza la construcción decisiva de su equipo, en la búsqueda por consolidar una selección con una base sólida como candidatos al título.