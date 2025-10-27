Jude Bellingham hace historia en el Real Madrid con la victoria en el Clásico

Jude Bellingham tuvo una actuación excepcional en la victoria del Real Madrid por 2-1 sobre el Barcelona, ​​grabando su nombre en la historia del Clásico.

El internacional inglés se ha convertido en el jugador más joven del Real Madrid en marcar un gol y dar una asistencia en el Clásico del siglo XXI. Bellingham logró la hazaña a los 22 años y 119 días.

Vinícius Júnior ostentaba previamente el récord con su actuación dominante contra los catalanes en las semifinales de la Copa del Rey de 2023. Con 22 años y 267 días, el extremo abrió el marcador en el partido de vuelta en el Camp Nou y asistió al triplete de Karim Benzema.

Dos años después, la marca le pertenece a Bellingham. El centrocampista cedió un pase perfecto a Kylian Mbappé para marcar a los blancos en el primer Clásico de la temporada 2025-26 de LaLiga.

JUDE BELLINGHAM PUTS REAL MADRID BACK ON TOP!



A GOAL AND AN ASSIST FOR JUDE IN ELCLASICO 👏 pic.twitter.com/nhvEMAmsnz — ESPN FC (@ESPNFC) October 26, 2025

En el minuto 43, se encontró en el lugar y el momento justos para marcar el gol de la victoria para los de Xabi Alonso el domingo por la tarde.

Bellingham lleva al Real Madrid al siguiente nivel

Jude Bellingham es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid | Anadolu/GettyImages

El Real Madrid se vio obligado a jugar el primer mes de la temporada sin Bellingham, quien se recuperaba de una cirugía de hombro. El gigante español hizo un buen trabajo en su ausencia, consiguiendo el primer puesto de La Liga, pero los blancos estuvieron en su mejor momento con el jugador de 22 años de edad en el campo.

A Bellingham le llevó un tiempo recuperar su forma tras tanto tiempo fuera de las canchas; Alonso no le hizo ningún favor al ponerlo de titular en el primer derbi madrileño de la temporada tan pronto cuando estuvo disponible.

Sin embargo, ahora, Bellingham vuelve a ser el mismo de siempre. El exjugador estrella del Borussia Dortmund marcó el único gol del Real Madrid contra la Juventus el miércoles y luego marcó otro gol de la victoria contra el Barcelona.

Wednesday: winning goal versus Juventus.



Sunday: go-ahead goal versus Barcelona.



Jude Bellingham is back. pic.twitter.com/APkMdLK8wf — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) October 26, 2025

“[Bellingham] lo hizo bien contra la Juve, el Barcelona e incluso en Getafe. Ha tenido tres partidos muy buenos y sabíamos que antes del último parón necesitaba minutos para coger ritmo y acostumbrarse”, declaró Alonso en la rueda de prensa posterior al partido.

“Ha rendido mejor de lo esperado tras el descanso. Es un jugador que se centra mucho en sentir, transmitir y conectar. Ha jugado muy buenos partidos”, agregó.