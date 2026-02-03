Jude Bellingham rompe el silencio sobre su lesión y el Real Madrid debe escuchar su mensaje

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham habló por primera vez desde que sufrió una lesión en el tendón de la corva el fin de semana con un mensaje simple: "La vida continúa".

El internacional inglés compartió estas breves palabras en redes sociales dos días después de abandonar el campo cojeando entre lágrimas contra el Rayo Vallecano. Bellingham salió corriendo tras el balón al principio del partido e inmediatamente cayó al suelo con visible dolor, agarrándose el isquiotibial.

El Real Madrid confirmó posteriormente que al número 10 se le diagnosticó una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda. Aunque el club no especificó una fecha para su regreso, los informes indican que Bellingham podría estar un mes de baja, lo que lo descartaría de al menos ocho partidos , incluyendo la ida y vuelta de los playoffs de la fase eliminatoria de la Champions League contra el Benfica.

Como lo expresó Bellingham, la vida continuará para Los Blancos, pero el equipo enfrenta una batalla cuesta arriba sin su superestrella de 22 años.

Por qué la pérdida de Bellingham es tan perjudicial para el Real Madrid

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Es realmente imposible replicar la calidad que Bellingham aporta al campo. En cuanto abandonó el partido en el minuto 10 el domingo, el Real Madrid perdió a su mejor mediapunta, a su mejor centrocampista y, posiblemente, a su jugador más decisivo en un abrir y cerrar de ojos.

Sin embargo, la parte más subestimada del juego de Bellingham es su incansable ética de trabajo. El exjugador del Borussia Dortmund está constantemente cubriendo el terreno de juego de sus compañeros, retrocediendo para ayudar a su maltrecha defensa y cubriendo el trabajo de otros jugadores de blanco que no están interesados ​​en contribuir en defensa.

En la decepcionante derrota de los Blancos por 4-2 ante el Benfica en la final de la fase liguera, Bellingham realizó cuatro entradas, solo una menos que las cinco que sumaron los cuatro jugadores de la zaga de Álvaro Arbeloa. El inglés también recorrió 10,5 kilómetros en sus 90 minutos sobre el terreno de juego, la mayor cantidad de cualquier jugador del Real Madrid.

Antes del partido, Arbeloa incluso admitió que le dijo a Bellingham que "dejara de correr", un sentimiento inquietante considerando que el número 10 sufrió su lesión corriendo tras la pelota apenas unos días después.

La pregunta ahora sigue siendo: ¿quién sustituirá a Bellingham para mantener vivas las esperanzas del Real Madrid de ganar la Liga de Campeones y la Liga?

Cómo puede el Real Madrid sustituir al lesionado Bellingham

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Ningún jugador en la plantilla de Arbeloa puede reemplazar el juego versátil que Bellingham aporta al campo, pero hay uno que puede asumir su puesto de número 10: Arda Güler. Al fin y al cabo, el joven de 20 años ya lo hizo durante el primer mes de la temporada, mientras su compañero centrocampista ofensivo se recuperaba de una cirugía de hombro.

Güler estuvo en su mejor momento a principios de la temporada 2025-26, antes de que Bellingham recuperara su mejor forma física. El internacional turco anotó siete goles en sus primeros nueve partidos de esta temporada, y luego vio cómo sus minutos se reducían tras algunas malas actuaciones junto a Bellingham.

Ahora, Güler volverá a ser el único jugador que dirija el ataque del Real Madrid durante el próximo mes. Regresar a este rol será un alivio para el joven talento, que a menudo sufre bajo presión en una posición más retrasada, incapaz de controlar o estabilizar el juego.

Arbeloa necesitará lo mejor de Güler si Los Blancos quieren sobrevivir a esta etapa sin Bellingham. También recurrirá a Eduardo Camavinga y al potencial Federico Valverde —una vez que Trent Alexander-Arnold regrese— para asumir gran parte de la carga defensiva que soportaba el internacional inglés.