Jude Bellingham salva al Real Madrid del desastre ante el Elche

El Elche recibió este domingo 23 de noviembre al Real Madrid en el Martínez Valero, en el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. El conjunto blanco llegaba como claro favorito para sumar los tres puntos, pese a arrastrar una racha negativa: derrota ante el Liverpool en Champions y empate frente al Rayo Vallecano en Liga. Sin embargo, los franjiverdes saltaron al césped sin complejos y protagonizaron la gran sorpresa de la jornada al jugarle de tú a tú al campeón.

El Elche se adelantó en el minuto 53 gracias a un gol de Álex Febas que hacía soñar con romper la racha de 47 años sin derrotar al Real Madrid. Sin embargo, el conjunto merengue empató en el 78’ por medio del joven central Dean Huijsen. Pese al 1-1, la grada seguía vibrando: los franjiverdes transmitían mejores sensaciones y parecían más cerca de volver a adelantarse que los visitantes de dar la vuelta al marcador.

En el 84’, Álvaro Rodríguez parecía sentenciar al Madrid con el 2-1 y consumar el batacazo histórico del Elche. Sin embargo, Jude Bellingham, siempre él, emergió en el 87’ para firmar el 2-2 definitivo y rescatar un punto que, en el Martínez Valero, supo a poco para los locales y a salvavidas para un Real Madrid al borde del ridículo.

El gol llegó en una jugada caótica dentro del área del Elche. Tras varios rebotes, Kylian Mbappé controló el balón y puso un pase atrás perfecto para la llegada de Jude Bellingham, que solo tuvo que empujarla al fondo de la red. La acción, sin embargo, levantó polémica: varios analistas consideran que Vinícius Júnior impactó a Iñaki Peña en el salto, obstaculizando claramente al guardameta, por lo que el tanto no debería haber subido al marcador.

FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

Con este empate, el Real Madrid alcanza los 32 puntos en 13 jornadas y recupera el liderato de LaLiga, aunque solo por un punto de ventaja sobre el Barcelona.