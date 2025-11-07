Jude Bellingham vuelve a la selección de Inglaterra

Thomas Tuchel reveló la lista para la próxima ventana FIFA, en la que Inglaterra se medirá a Albania y Serbia, últimos dos compromisos de Eliminatorias Mundialistas.



Al margen de algunos nombres, el gran misterio de la convocatoria de los Three Lions iba de la mano a Jude Bellingham, el principal ausente de los desafíos de dicha selección en septiembre y octubre.

No obstante, el centrocampista del Real Madrid volverá a representar a su país, ya que forma parte de la nómina de la que dispondrá Tuchel para los citados encuentros, básicamente debido al buen momento que vive con la oncena merengue, reflejado en el Clásico frente al Barcelona, a finales del mes pasado, cuando fue una de las máximas figuras.

Claro está, Bellingham no había sido convocado a raíz de un acuerdo al que llegó con la Federación Inglesa y el Real Madrid, ya que prefería quedarse en la capital de España para realizar una breve "mini-pretemporada", después de ser operado del hombro. En aquel momento, Tuchel explicó la decisión con claridad: “Es un jugador especial y para los futbolistas especiales siempre puede haber reglas especiales. Jude siempre merece estar aquí. Él quería venir, pero hablamos por teléfono y lo dejamos así”, reveló.

Thomas Tuchel is ready to recall Jude Bellingham to the England squad for the next international break, reports Telegraph Football 👀 pic.twitter.com/XlRdqwZOP1 — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 6, 2025

El ex volante del Borussia Dortmund ha sido elemental para el equipo nacional inglés en los años recientes, al margen de anotar seis goles en 44 partidos y ayudar a dicha selección a arribar hasta la final de la pasada Eurocopa. Tales motivos dan a pensar que ahora que está recuperado físicamente, Jude será un fijo en los XI de Tuchel, pensando en un Mundial al que los Tres Leones ya lograron el boleto, al ganar de forma matemática el Grupo K por UEFA.

¿Alexander-Arnold acompañará a Bellingham con Inglaterra?

La cara opuesta de la lista del preparador alemán de Inglaterra en relación al Real Madrid es Trent Alexander-Arnold. El carrilero diestro, recién recuperado de una lesión en el muslo, no ha sido citado y seguirá trabajando en Valdebebas durante el parón internacional.

El versátil defensor reapareció con los blancos hace unos días en la Champions League, disputando algunos minutos ante su antiguo equipo, el Liverpool; sin embargo, su regreso con los Three Lions tendrá que esperar.