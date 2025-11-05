Los 10 argentinos que más goles oficiales le han hecho al Real Madrid

Alexis Mac Allister volvió a dejar su huella ante el Real Madrid, al anotar el martes el único gol en la victoria del Liverpool frente a los blancos, 1-0 en Anfield Road, por la cuarta jornada de la Champions League.

Fue el segundo tanto del centrocampista argentino ante los merengues, y en años consecutivos, con lo que se mete en una selecta lista de futbolistas de su país que han logrado marcar en múltiples ocasiones contra la poderosa oncena que hace vida en el Santiago Bernabéu.

10. Claudio López: 5 goles en 10 partidos

Claudio López | Graham Chadwick/GettyImages

Al igual que José Sánchez Lage, Kun Agüero, Julián Álvarez, Gabriel Calderón y Turu Flores, el mítico Piojo López supo atormentar al Madrid vacunándolo 5 veces, pero a finales de los 90 y en 10 desafíos entre todas las competiciones con el Valencia. Rápido, incisivo y letal al espacio, el escurridizo atacante surgido en Racing de Avellaneda resultó protagonista de varios duelos vibrantes en Mestalla y en el Bernabéu.

9. Julián Álvarez: 5 goles en 8 partidos

Julián Álvarez | Angel Martinez/GettyImages

El presente argentino también tiene su representante de lujo en La Araña, que con apenas 25 años ya suma 5 goles en 8 compromisos versus los blancos. El primero lo anotó con el Manchester City en semifinales de Champions 2022/2023, y los siguientes cuatro llegaron con el Atlético, equipo en el que se está ganando la etiqueta de “bestia negra” del rival capitalino.

8. Gabriel Calderón: 5 goles en 7 partidos

Entre 1983 y 1985 Calderón vistió la camiseta del Betis y destacó debido a su regularidad ante los grandes. De hecho, sumó 5 anotaciones en 7 juegos contra la oncena merengue, demostrando una enorme capacidad en pro de aparecer en momentos importantes.

7. Turu Flores : 5 goles en 6 partidos

Turu Flores | Getty Images/GettyImages

Parte del recordado “Súper Dépor”, El Turu fue otra amenaza argentina para el Madrid terminando la década de los 90; pues en apenas 6 encuentros cosechó 5 dianas, en buena medida gracias al potencial ofensivo de aquel club que deslumbró a toda España y, posteriormente, a Europa.

6. Jorge Orlando López: 7 goles en 13 partidos

Menos recordado por el público contemporáneo, el canterano de Argentinos Juniors tuvo un rendimiento notable enfrentando a la Casa Blanca, ya que marcó 7 goles: uno con el Burgos y seis defendiendo al Sevilla. Su eficacia dentro del área lo convirtió en un delantero particularmente incómodo para la defensa merengue a finales de los 70's e inicios de los 80's.

5. Jorge Valdano: 7 goles en 12 partidos

Previo a fichar por el propio Real Madrid, el campeón del mundo, junto a Maradona, en México 86 también supo hacer sufrir a los de Chamartín. Es que durante su paso por el Zaragoza logró 7 tantos en 12 cotejos versus la divisa a la que posteriormente representaría en rol de atacante, entrenador y hasta director deportivo.

4. Diego Milito: 7 goles en 8 partidos

Diego Milito | JOSE JORDAN/GettyImages

Antes de convertirse en el goleador y héroe del Inter de Milán acreedor del Triplete europeo en la 2009/2010, el hermano de Gabi Milito ya había demostrado su calidad en España y con el mismo Zaragoza. El ídolo de Racing anotó 7 goles en apenas 8 partidos contra el Madrid, significando un demoledor promedio de 0,88.

3. Carlos Morete: 8 goles en 14 partidos

El Puma fue otro gaucho que dejó su huella a costa del cuadro madridista, al punto de brillar como nadie en Las Palmas durante la segunda mitad de los años 70. En el conjunto grancanario, Morete consiguió 8 dianas en 14 duelos frente a los hoy 15 veces campeones del viejo continente.

2. Mario Alberto Kempes: 8 goles en 14 partidos

Otro mito de La Albiceleste y leyendaza del Valencia que la rompió versus el Real. Efectivamente, El Matador se erigió en una de las primeras pesadillas sudamericanas de la oncena blanca, perforando sus redes en 8 ocasiones, de un total de 14 careos e imponiendo su incuestionable olfato y presencia en el área.

1. Lionel Messi: 26 goles en 45 partidos

Lionel Messi | JAVIER SORIANO/GettyImages

Encabezar cualquier lista relacionada con goles no sorprende cuando se trata del genio nacido en Rosario. Es que el actual capitán de la campeona del planeta es el máximo verdugo argentino del Real Madrid, cortesía de 26 tantos (todos vistiendo la camiseta del FC Barcelona) en 45 choques (los últimos dos en representación del PSG). Uniformado de blaugrana, Messi protagonizó infinidad de Clásicos, dejando muchas imágenes que quedaron grabadas en la historia de esta disciplina: desde su primer triplete en el 3-3 del Camp Nou en 2007, hasta el recordado gol en el Bernabéu, en 2017, cuando mostró su camiseta al público tras sellar el 3-2 final al 93'.

Jugador Goles Partidos Promedio Lionel Messi 26 45 0,58 Mario Alberto Kempes 8 14 0,57 Carlos Morete 8 14 0,57 Diego Milito 7 8 0,88 Jorge Valdano 7 12 0,58 Jorge Orlando López 7 13 0,54 Turu Flores 5 6 0,83 Gabriel Calderón 5 7 0,71 Julián Álvarez 5 8 0,63 Claudio López 5 10 0,50

