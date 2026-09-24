¿Juega Cristiano Ronaldo con Portugal el partido frente a Gales por la UEFA Nations League?

La UEFA Nations League tendrá su puntapie este jueves 24 de septiembre y los principales equipos competirán por la gloria a lo largo de las próximas fechas FIFA. En este parón se jugará gran parte de la fase de grupos, con cuatro partidos cada equipo para ir avanzando en el proceso de este atractivo torneo.

Uno de los platos fuertes de la apertura sin dudas será el choque entre Portugal y Gales en el Estádio José Alvalade del Sporting de Lisboa, club que vio nacer a un Cristiano Ronaldo que será titular.

"Si no pasa nada especial, Cristiano Ronaldo mañana (por el jueves) va a salir de inicio", dijo Jorge Jesús, entrenador debutante con Portugal, en la rueda de prensa previa al encuentro con los británicos.

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"Veo que hay preocupación por saber hasta cuándo va a jugar Cristiano, si está en condiciones físicas. Cristiano es un símbolo de Portugal y de la selección. ¿Tiene derecho a jugar? Eso no le da ese derecho", agregó el flamante seleccionador.

Además, recordó: "He pasado un año con él. Sé lo que significa esta referencia de Portugal. Hicimos un partido en Hong Kong, en un estadio para 55.000 personas. En el partido en el que no jugó, había 3.000 personas. ¿Va a jugar los 90 minutos? El partido lo decidirá. Si marca dos goles, lo saco enseguida".

El ex Real Madrid seguirá escribiendo su historia con Portugal un tiempo más, aprovechando las convocatorias para continuar acercándose al gol 1000 como profesional. Por lo pronto, tras el choque contra los galeses, tendrán compromisos contra Noruega, en dos oportunidades, y Dinamarca, todos en el marco de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El Bicho es el máximo anotador histórico en materia de selecciones con 146 goles en 233 partidos, posicionándose también, lógicamente, como el referente estadístico N°1 de Portugal. Ganó dos ediciones de la UEFA Nations League y una Eurocopa.

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