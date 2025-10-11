¿Juega Cristiano Ronaldo con Portugal vs Irlanda por las Eliminatorias para el Mundial 2026?

Este sábado 11 de octubre se viene un gran partido en Europa, con la selección de Portugal recibiendo a Irlanda en el Estadio José Alvalade, por la fecha 7 del Grupo F de la clasificación europea rumbo al Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega como líder del grupo F con puntaje ideal, habiendo conseguido los 6 puntos en dos partidos, mientras que el equipo irlandés es último con solo 1 punto.

Ese puntaje obtenido hasta acá y la concreta posibilidad de una nueva victoria lo dejaría muy cerca de asegurar una plaza en la próxima Copa del Mundo, con un Cristiano Ronaldo que sigue siendo el faro ofensivo de los lusos y llega ya con la impactante estadística de tres goles en la dos primeras fechas de las Eliminatorias de UEFA.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-POR | ATTILA KISBENEDEK/GettyImages

Todavía no está confirmado el equipo, pero se espera que CR7 lidere los ataques de Portugal. Es que Cristiano Ronaldo busca un nuevo hito en su legendaria carrera, ya que buscará quedar en soledad como el máximo goleador histórico en Eliminatorias europeas, en solo 50 partidos.

Cristiano Ronaldo va por el récord en soledad

De convertir tan solo un tanto más ante los irlandeses, el actual jugador del Al-Nassr quedará como máximo goleador absoluto en la historia de las Eliminatorias.

Los tres goles que convirtió en estas dos primeras jornadas se distribuyen de la siguiente manera: marcó por duplicado en la goleada por 5-0 frente a Armenia, y un tanto en el resonante triunfo por 3-2 ante Hungría.

Además, CR7 suma 25 dobletes en 223 partidos con Portugal. En las actuales Eliminatorias anotó por duplicado en la victoria por 5-0 ante Armenia.

Vale destacar que Portugal le sienta muy bien Irlanda: en las últimas 4 ocasiones que se enfrentaron, los lusos no conocieron la derrota, con 3 victorias (dos por goleada, con un 5-1, 3-0 y un 2-1) y el restante encuentro fue empate 0-0.