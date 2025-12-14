El Real Madrid necesita como el aire la vuelta de su goleador a las filas del equipo comandado por Xabi Alonso, y eso podría suceder este domingo en la visita a Mendizorroza para enfrentarse al Alavés: Kylian Mbappé está en condiciones de jugar y podría ser desde la partida, relegando al banquillo a Gonzalo García.

Así fue que lo anunció el propio entrenador Merengue en la típica rueda de prensa del día previo al encuentro: "Está bien para jugar, lo recuperamos. Mañana (en referencia al domingo) decidiremos. Esa es una buena noticia evidentemente".

En lo que va de la temporada, Kylian Mbappé ha sido verdaderamente crucial para el Madrid, con 25 goles en los 21 partidos que lleva disputados tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. La última vez que sumó minutos fue en la caída 2-0 frente al Celta de Vigo el fin de semana pasado por el torneo español de Primera División, quedando marginado al banquillo frente al City por molestias en su rodilla.

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | DeFodi Images/GettyImages

El encuentro ante los ingleses fue el único que se perdió, con presencia perfecta en Liga y con apariciones en los cinco partidos restantes de UCL.

¿Qué lesión tuvo Mbappé?

Que se tenga conocimiento fehaciente, solamente una fractura en el dedo anular de la mano izquierda. En cuanto a los problemas en su pierna izquierda y el golpe en la rodilla, que sería el que lo sacó del partido con los Ciudadanos, no hubo un parte médico oficial que respalde una lesión allí.

Xabi Alonso: "No tenemos muchos jugadores"

Xabi Alonso, the head coach of Real Madrid CF, attends a... | SOPA Images/GettyImages

"A pesar de las bajas tenemos fortalezas y equipo suficiente para tener once jugadores del Madrid que lo darán todo. Las ganas, el compromiso etc para ganar va a estar ahí. Es un partido importante. Nos viene en un momento importante antes del parón. Los once que salgan darán lo mejor", dijo en entrenador tolosarra en rueda de prensa este sábado.

"Tenemos tres sancionados, eso también es parte del juego. No tenemos muchos jugadores y completamos la lista con jugadores del Castilla, que siempre cumplen. Para mañana vamos con los que están bien", agregó.