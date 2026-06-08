¿Juega hoy Kylian Mbappé con Francia el partido frente a Irlanda del Norte?

Esta semana arranca el Mundial 2026 y las selecciones juegan sus últimos amistosos antes de emprender viaje a Norteamérica, donde seguirán entrenando a la espera de sus partidos.

Una de ellas es Francia, que este lunes se despedirá de su gente en Lille enfrentándose a Irlanda del Norte, tras una semana tensa luego de lo que fue la derrota ante Costa de Marfil y el no saludo de Kylian Mbappé a N'golo Kanté en la previa del duelo, una imagen que generó gran revuelo en redes sociales.

Se espera que el 10 del Real Madrid vuelva a ser desde la partida en el equipo de Didier Deschamps, que jugaría con la gran mayoría de sus titulares en este último amistoso de preparación antes de una Copa del Mundo que los encuentra como grandes candidatos junto a Argentina y España, entre otros.

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El once inicial de Les Bleus podría ser: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Theo Hernández; Aurélien Tchouameni, Maghnes Akliouche, Rayan Cherki; Michael Olise, Kylian Mbappé y Marcus Thuram. Por su parte, la alineación norirlandesa, selección no clasificada al Mundial 2026, sería: Conor Hazard; Trai Hume, Eoin Toal, Ciaron Brown; Terry Devlin, Shea Charles, Ethan Galbraith, Justin Devenny; Patrick Kelly, Jamie Donley, Isaac Price.

El partido se jugará en el Stade Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille desde las 15:10 de Estados Unidos (hora del este), 13:10 de México y 21:30 de España.



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Francia integrará el grupo I junto a Senegal, vigente campeón africano, la Noruega de Erling Haaland e Irak. Debutarán el martes 16 de junio ante los africanos en MetLife Stadium, mientras que tendrán su segunda presentación el lunes 22 contra los asiáticos en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y cerrarán ante los europeos en el Gillette Stadium de Foxborough el viernes 26.

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