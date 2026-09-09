¿Juega Julián Álvarez ante el Liverpool en el debut del Atlético de Madrid en la UEFA Champions League?

Julián Álvarez no será titular en el duelo entre el Atlético de Madrid y el Liverpool por la primera fecha de la UEFA Champions League 2026/27. Diego Simeone fue contundente en la conferencia de prensa previa al encuentro y explicó que todavía considera que el delantero atraviesa una etapa de crecimiento después de reincorporarse al equipo.

“Julián está en fase de crecimiento, no lo veo para empezar mañana. Seguro que nos ayuda durante el partido”, señaló el entrenador. De esta manera, el argentino comenzará el encuentro desde el banco y podría convertirse en una de las principales alternativas ofensivas para el segundo tiempo.

🇦🇷🔴⚪️ Julián Alvarez has recorded 17 goals and 5 assists in 25 Champions League appearances for Atlético Madrid.



Additionally, he has never gone more than two Champions League matches in a row without scoring, as per @marca. pic.twitter.com/WEG2HWYizx — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 9, 2026

Un inicio con pocos minutos

Después de la incertidumbre que rodeó su futuro durante el mercado de fichajes, con el interés del FC Barcelona, el cordobés todavía no consiguió asentarse en este inicio de campaña. Hasta el momento, apenas disputó dos de las cuatro fechas de LaLiga y continúa en busca de su mejor versión dentro del equipo de Simeone.

El técnico, además, reconoció que el Atlético todavía atraviesa un proceso de adaptación, con varios futbolistas que se incorporaron tarde al plantel y nuevos refuerzos que deben encontrar su lugar. En ese contexto, entiende que debe llevar de manera progresiva al campeón del mundo.

El Atlético necesita su mejor versión

El contexto ofensivo también aumenta la importancia de Álvarez en el primer equipo. Alexander Sørloth continúa lesionado y Jonathan David todavía atraviesa su proceso de adaptación al plantel, por lo que Simeone necesita recuperar cuanto antes al ex Manchester City.

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

El Atlético llega al estreno europeo después de un comienzo irregular en el torneo español, con dos victorias, un empate y una derrota. Frente al Liverpool, uno de los grandes desafíos de la primera fase, Julián tendrá que esperar su oportunidad, con la misión de cambiar el rumbo del ataque rojiblanco y recuperar la confianza del conjunto colchonero.

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