El Atlético de Madrid intentará dar vuelta la página tras la novela de Julián Álvarez y su trunco fichaje por el FC Barcelona. No será fácil para él recomponer la relación con la afición, pero un par de goles pueden ayudar a que la cosa empiece a descomprimirse. Por lo pronto, parece tener la banca tanto de la directiva como de Diego Simeone.

En la rueda de prensa previa al viaje a Bilbao, el entrenador Colchonero fue claro sobre su estado actual: "Está entrenando muy bien, mañana será convocado y esperamos lo mejor de él como de todos sus compañeros. Miro siempre hacia adelante, tenemos una temporada muy bonita, con muchos retos y personalidades y seguiremos partido a partido".

"Yo soy muy claro, para mí la vida está llena de oportunidades. Y Julián tiene ahora una oportunidad. Muchas veces nos la pasamos juzgando y hay que preocuparse de hacerlo menos y aprender más. Espero que esto le haya servido como un aprendizaje. Y que esté feliz y que como le dijo ayer Futre, al que mando un abrazo, en un lindo vídeo, que lo haga marcando goles", cerró el Cholo sobre su dirigido.

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

El Colchonero arrancó LaLiga de buena manera, con dos victorias (ante Málaga y Sevilla) y un empate, este contra el Villarreal en la segunda jornada. El partido ante el Athletic Club llega en un momento bisagra para ellos, ya que el Real Madrid dejó puntos en el camino perdiendo con el Real Betis y tienen chances de quedar, potencialmente, punteros del campeonato a la espera de que juegue el FC Barcelona frente al Valencia este domingo.

Además, entresemana visitarán Anfield para arrancar su camino en la UEFA Champions League 2026/27 frente al Liverpool, igual que en la temporada pasada. Vienen de ser semifinalistas en la temporada pasada y buscarán nuevamente la gloria.