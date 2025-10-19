¿Juega Kylian Mbappé el partido que enfrenta esta noche al Real Madrid y al Getafe?

El Real Madrid visita esta noche al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez (21:00 h) con una gran incógnita que, al parecer, empieza a despejarse: Kylian Mbappé está listo para volver al once. Tras varios días de incertidumbre por las molestias en el tobillo que arrastra desde el duelo liguero frente al Villarreal, el francés ha recibido el visto bueno médico y, según confirmó Xabi Alonso en rueda de prensa, podría incluso ser titular.

“Sí, Kylian ha regresado y también puede comenzar contra el Getafe”, aseguró el técnico blanco, disipando así los temores sobre una posible recaída. Mbappé se lesionó hace dos semanas durante un choque con un defensa del Villarreal, aunque logró completar el encuentro. Pese a ese golpe, viajó con la selección francesa para disputar la fase de clasificación al Mundial, donde volvió a resentirse ante Azerbaiyán y tuvo que ser sustituido en el minuto 83.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El capitán de Francia regresó a Valdebebas el pasado lunes y ha completado las últimas sesiones con el grupo, aunque el cuerpo técnico no quiere correr riesgos innecesarios. La idea es que sume minutos de calidad, sin forzar, en un encuentro que servirá de antesala al exigente calendario que se avecina con el regreso de la Champions.

La incógnita ahora está en el plan de rotaciones de Xabi Alonso, que deberá equilibrar el deseo del jugador por volver con la necesidad de proteger su tobillo. “Queremos tener a Kylian al cien por cien, no solo para hoy, sino para toda la temporada”, apuntó el entrenador vasco.

Si finalmente parte de inicio, Mbappé liderará el ataque junto a Vinicius y Bellingham, en un Real Madrid que busca afianzarse en lo más alto de la clasificación. Todo apunta, por tanto, a que el Coliseum volverá a disfrutar del brillo de la gran estrella blanca, que no quiere perder ritmo ni protagonismo pese a los sustos físicos.