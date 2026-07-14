¿Juega Kylian Mbappé vs España? El estado de su lesión antes de la semifinal del Mundial 2026

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ha confirmado que Kylian Mbappé está "al 100%" en forma y listo para ser titular en la semifinal del Mundial contra España el martes.

Mbappé se retiró con algunas molestias a falta de 15 minutos para el final del partido de cuartos de final contra Marruecos y posteriormente confirmó que había recibido un golpe en el tobillo, aunque rápidamente intentó restarle importancia.

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Sin embargo, el lunes resurgieron los temores sobre su estado físico cuando, durante los primeros compases de una sesión de entrenamiento abierta, Mbappé permaneció apartado del resto del grupo. Según informaciones procedentes de Francia, todavía sufre dolores.

“Kylian está bien”, recalcó Deschamps antes de que le preguntaran si tenía alguna duda sobre el estado de Mbappé.

“¿Esto se debe a que confías en lo que pasó esta tarde [durante el entrenamiento]? ¿Viste los informes? Sí, entrenó. Tiene derecho, como los demás, a hacer 15 minutos en lugar de 20 en un ejercicio.”

Mbappé no puede permitirse un día libre en la lucha por la Bota de Oro

Si Mbappé está, como afirma Deschamps, al 100%, entonces no hay mejor noticia que los aficionados franceses pudieran haber recibido antes de un partido tan importante contra España .

Mbappé ha participado en al menos un gol en cada partido de este verano y lidera la carrera por la Bota de Oro con ocho tantos, aunque solo está por delante del argentino Lionel Messi gracias a sus tres asistencias adicionales, una más que la estrella del Inter Miami.

Messi ha estado en un estado de forma excepcional y espera aumentar su cuenta goleadora antes de que finalice el torneo, con una semifinal contra Inglaterra a la que seguirá la final de la Copa del Mundo o un partido por el tercer puesto.

Carrera de la Bota de Oro de la Copa del Mundo

JUGADOR PAÍS GOLES PARTIDOS MESSI ARGENTINA 8 6 MBAPPE FRANCIA 8 6 HAALAND NORUEGA 7 5 BELLINGHAM INGLATERRA 6 6 KANE INGLATERRA 6 6 DEMBÉLÉ FRANCIA 4 6 OYARZABAL ESPAÑA 4 6

Si Mbappé quiere superar a su excompañero del Paris Saint-Germain en la lucha por la Bota de Oro, no puede permitirse el lujo de estar en el banquillo. Superar la fase de grupos en España va a ser increíblemente difícil —el equipo de Luis de la Fuente solo ha encajado un gol en todo el torneo—, así que cada minuto en el campo será crucial.

El delantero del Real Madrid también está pendiente de su rival en la lucha por la Bota de Oro. La eliminación de Noruega significa que Mbappé terminará por encima de Erling Haaland, pero los ingleses Jude Bellingham y Harry Kane están a solo dos goles de distancia, mientras que su compañero de selección, Ousmane Dembélé, suma cinco tantos.