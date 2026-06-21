¿Juega Lamine Yamal hoy con la selección española el partido frente a Arabia Saudita?

El Mundial 2026 aclama por una de sus grandes figuras: Lamine Yamal sumó un puñado de minutos en el sorpresivo empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut y los fanáticos saben que será crucial para derrotar a Arabia Saudita y encaminar la clasificación.

Si bien la información concreta es que no jugará desde la partida frente a los árabes, Luis de la Fuente optó por la cautela en la rueda de prensa del sábado: "Lo más importante es que está de vuelta, con unas ganas tremendas de hacer algo importante, esa es la mejor de las noticias... Está en el punto en el que hay que pararle para que haga las cosas que tiene que hacer a estas alturas del proceso (de recuperación). Tiene unas ganas sensacionales. Es un lujo, verle cómo compite, cómo está recuperando la sensación de Lamine, ese espíritu, esa finura...".

"La decisión que tomemos mañana (sobre si es titular o no) demostrará que priorizamos la salud del futbolista... Es un chico con una madurez excepcional. Lo vive con total normalidad, es una gran virtud, hay que dejarle que siga haciendo su camino. Este tipo de futbolista son genios. Dalí, Miguel Ángel... Los genios en situaciones extremas se sienten cómodos, para nosotros es excepcional, para ellos es natural", agregó el seleccionador.

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Koji Watanabe/GettyImages

"Vivimos al margen, en una burbuja. Yo recibo mensajes de que hay mucha ilusión en España y este equipo se lo merece. Respetamos todo lo que se pueda pensar, pero en nosotros no ha cundido el desánimo. Queremos retomar el espíritu que teníamos anteriormente", cerró.

España jugará este domingo ante Arabia Saudita por la segunda fecha del grupo H de la Copa del Mundo, en un duelo crucial tras el empate de la Furia Roja contra Cabo Verde. Los árabes ya han demostrado que pueden dar sorpresas tanto en Qatar 2022, donde vencieron a Argentina, como la semana pasada, cuando estuvieron realmente cerca de ganarle a Uruguay en el debut.