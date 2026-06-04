¿Juega Lamine Yamal hoy con la selección española el partido frente a Irak?

La selección de España es una de las candidatas a ganar el Mundial 2026, pero el camino no será nada sencillo para ellos: afrontarán una exigente fase de grupos y los mata-mata serán duros para concretar el sueño de bordar la segunda estrella al escudo.

El equipo de Luis de la Fuente jugará este viernes un amistoso contra Irak, otra selección mundialista, en el Estadio de Riazor, en La Coruña, cancha del recién ascendido a LaLiga. Para este partido, tanto Lamine Yamal como Nico Williams y Mikel Merino están descartados, ya que llegan con lo justo a los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Lamine Yamal sufrió una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral) en el partido del pasado 22 de abril justamente pateando el penalti que le dio la victoria a su equipo ante el Celta de Vigo en el Camp Nou por LaLiga. El joven maravilla ya había sentido una molestia en la zona antes del remate, pero decidió hacerse cargo igualmente del disparo.

"Mañana no va a jugar ni Lamine, ni Nico, ni Víctor. Tenemos confianza en que Lamine llegue al día 15, no lo sé. Si sigue todo así, podría llegar a ese día, pero no garantiza que tenga que jugar. Valoraremos en cada momento", dijo Luis de la Fuente en rueda de prensa.

FBL-WC-2026-ESP-TRAINING | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El once inicial de La Roja podría ser: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte

, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Dani Olmo, Yeremy Pino, Mikel Oyarzábal; Álex Baena.

El lunes jugará su último amistoso antes del Mundial, frente a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, ya en tierras norteamericanas.

Así será la fase de grupos de España

La selección española integrará el grupo H y debutará el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El segundo partido de la fase de grupos será ante Arabia Saudita el 21 de junio, también en el estadio del Atlanta United. Cerrarán la instancia inicial frente a Uruguay en el Estadio Akron de Guadalajara, el 26 de junio.

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