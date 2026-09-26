¿Juega Lamine Yamal hoy vs Inglaterra por la Nations League?

Es la reedición de la final de la Eurocopa 2024... y apenas en el debut de la Nations League. España e Inglaterra se enfrentarán este sábado por la fecha 1 de la competencia europea en Wembley, dos meses después de que la Roja se consagrara campeona del mundo ante Argentina. Luis de la Fuente mantendría a la mayoría de la base que llevó al equipo hasta el título y Lamine Yamal está listo para formar parte del once titular.

El delantero del Barcelona atraviesa un gran momento en su club y se perfila para comenzar desde el inicio en el ataque español junto a Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Pedro Porro no va a estar disponible por lesión y Pedri es un interrogante para el DT. En el caso de Lamine, no se informó ningún problema que le impida disputar el encuentro y participó junto al resto de sus compañeros en los trabajos de preparación para el duelo contra los Tres Leones

El partido, más allá de ser el primero después de levantar la Copa del Mundo en Nueva York, tiene un condimento especial para el atacante culé. Luego de conquistar el Mundial, LaLiga y la Supercopa de España, Lamine aseguró que todavía tiene un objetivo pendiente con la Roja. "No tengo Nations League y estoy motivado para ganarla. Es el título que me queda con la selección", expresó en diálogo con TVE.

Las aspiraciones individuales no se quedan atrás. Lamine tiene siete goles y cuatro asistencias en siete partidos ligueros durante esta temporada con el Barça y esta noche en Wembley van a quedar dos días para el cierre del período de votaciones para el Balón de Oro. "Estoy creciendo muchísimo, estoy más feliz, soy más profesional, y estoy muy contento con el inicio de la temporada", afirmó.

Harry Kane, Lamine Yamal | FRANCK FIFE/GettyImages

Del otro lado van a estar Los Tres Leones y Harry Kane, otro de los principales candidatos al Balón de Oro. El delantero ganó la Bundesliga y la Copa Alemana con el Bayern Múnich, terminó tercero en el Mundial (el mejor resultado para los ingleses desde 1966) y alcanzó 73 goles en partidos oficiales.

De todas formas, Lamine aseguró que ganar el Mundial incrementó sus chances de quedarse con el premio individual. "El año pasado me faltó la Champions que se llevó el PSG, este año tengo posibilidades", expresó.

Más allá de las distinciones, el foco de los dirigidos por de la Fuente está en quedarse con los tres puntos y, a futuro, el liderazgo del grupo A3 de la Nations League, que también integran Croacia y República Checa.