¿Juega Mbappé con Francia el partido de clasificación para el Mundial 2026 vs Azerbaiyán??

Kylian Mbappé preocupó a toda la afición madridista en el último encuentro del Real Madrid ante el Villarreal al salir con molestias del Santiago Bernabéu en los últimos minutos. El astro francés está brillando con luz propia esta temporada, estableciéndose como el máximo goleador de LaLiga y sacando su mejor versión desde que recaló en el Real Madrid.

A pesar de las molestias, todo parece indicar que Mbappé jugará el partido que enfrnetará a la selección francesa frente a Azerbaiyán.

"Quiero jugar, y el entrenador también lo quiere. Creo que no habrá ningún problema importante. Me siento bien. Hoy voy a entrenar, será la última prueba. No tengo ninguna preocupación especial", destacó el goleador Merengue.

Con respecto al Merengue, contó: "Para nosotros, la selección francesa es lo más importante. En Madrid todo ha pasado bien. Hubo una comunicación clara. Tenía una cosa en la rodilla, pero quise venir. El club fue comprensivo".

Ahora, el foco está puesto en Azerbaiyán e Islandia. Francia necesita puntos y rendimiento, y Mbappé aparece como la carta más fuerte para desequilibrar y marcar la diferencia. Si mantiene el nivel que mostró en Madrid, Les Bleus tendrán su mejor versión de arranque a fin de asegurarse un camino sólido hacia el Mundial 2026.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Además, el propio Mbappe también destacó que su estancia en la capital de España está siendo satisfactoria. "Me he adaptado bien a Madrid, estoy un poco más tranquilo allí. No es un ataque a Francia. El estilo de vida es diferente, menos ajetreado que en París. He conseguido recuperar la cabeza y las piernas", afirmó el delantero.

Y abrió un posible foco de conflicto ante las situaciones que se dan por los jugadores lesionados y los clubes, que intentan cuidarlos, dejando una profunda reflexión antes de volver a jugar con Francia: “Son los clubes los que pagan… pero para nosotros la selección no tiene precio”, dejando un mensaje de la importancia del combinado nacional para los grandes jugadores.

