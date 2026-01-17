¿Juega Mbappé frente al Levante en el debut de Arbeloa en el Bernabéu?

El Real Madrid necesita levantarse urgente del golpazo que le propinó el Albacete en la Copa del Rey y buscará hacerlo este sábado contra el Levante en un Bernabéu que seguramente opine de lo sucedido.

Sobre la presencia de Kylian Mbappé frente a los valencianos, Álvaro Arbeloa fue contundente en la típica rueda de prensa previa a los partidos: "Está mejor y va a estar en la convocatoria".

"Respeto mucho la opinión del Bernabéu y entiendo que el aficionado esté dolido, pero yo les voy a pedir apoyo para los jugadores. Las grandes gestas se han conseguido con el apoyo del Bernabéu. Juanito dijo que 90 minutos en el Bernabéu son molto longos y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Madrid. Yo pido el apoyo", dijo sobre el clima que habrá en el estadio.

Real Madrid Training Session And Press Conference | Eurasia Sport Images/GettyImages

Sobre el viaje de Vinicius para estar frente al Albacete, reflexionó: "Con respecto a eso, la convocatoria estuvo formada por jugadores que podían jugar. Los que se quedaron era porque estaban lesionados o había riesgo de lesión. Agradecí el esfuerzo de Vini porque sé de dónde venía, el esfuerzo que había hecho. No paró de encarar, pedir el balón... Eso es ser un líder y eso es lo que necesito de Vinicius y lo que quiero ver en él. También he leído muchas críticas a los canteranos y me vais a tener siempre enfrente porque la cantera del Madrid es la mejor del mundo".

Además, bancó a Federico Valverde y su polifuncionalidad: "La suerte que tengo con Fede es que de portero también lo haría bien. Es un chico con una capacidad tan grande para jugar al fútbol que lo haría bien en cualquier sitio. El otro día le puse en su posición natural y tengo en él un gran capitán y ha jugado donde allí se la ha pedido. Le vamos a ver en muchas posiciones. Me gusta un equipo en el que haya mucha movilidad, en el que se intercambien posiciones. vais a ver un equipo con el lateral por dentro, por fuera, con mucha movilidad. Para mí Valverde es lo que debe ser un jugador del Madrid, lo que encarna el espíritu de Juanito. Fede es madridismo".