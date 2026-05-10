El FC Barcelona espera con ansias el Clásico de este domingo ante el Real Madrid, donde con el empate o la victoria se consagrará bicampeón de LaLiga, consiguiendo así su campeonato de primera división de España número 29.

Para este choque, Hansi Flick podría disponer que Raphinha sea titular por primera vez desde su lesión a fines de marzo con la selección de Brasil, en el parón internacional. Estuvo de baja un total de 36 días y se perdió, entre otros compromisos, toda la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid.

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Judit Cartiel - UEFA/GettyImages

En esta temporada, Raphinha jugó 20 de los 34 partidos posibles de LaLiga, con un aporte de 11 goles y tres asistencias. En la UEFA Champions League sumó siete encuentros (sobre 12 posibles), con tres tantos e igual cantidad de pases gol. En la Copa del Rey tuvo un G+A de 2 (uno y uno), mientras que en la Supercopa fue una de las figuras con cuatro goles y una asistencia en dos partidos.

"El rival me gusta, puede ser. Estoy buscando mi mejor versión otra vez. Me falta un poco más. Esperamos que sea un partido bastante complicado, ellos aún tienen posibilidades matemáticas de ganar la Liga, así que no nos van a regalar nada. Si ganamos, a celebrar la Liga", dijo en diálogo con Movistar. "Me veo muchos años aquí. Tengo contrato hasta 2028 y si el club quiere hablar conmigo estoy abierto", cerró sobre su continuidad.

El Real Madrid, una de sus víctimas favoritas

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El brasileño tiene grandes números enfrentándose al Merengue y, por el contexto, no sorprende que haga su regreso en este partido.

Jugó un total de 12 partidos y le anotó siete goles, cinco de ellos en la temporada 2024/25. Además, formó parte, con gran aporte, de los equipos que ganaron los encuentros mano a mano en finales tanto de Copa del Rey como de Supercopa de España.