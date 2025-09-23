El Real Madrid visita esta noche al Levante (21:30 horas) en un partido clave para mantener su pulso en la parte alta de la clasificación. Más allá del reto deportivo, la atención vuelve a estar puesta en Vinícius Júnior, que atraviesa una de sus etapas más delicadas desde que llegó al club blanco.

Una situación deportiva complicada

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Desde hace un año, cuando no logró conquistar el Balón de Oro, el rendimiento de Vinícius ha ido de más a menos. El brasileño no ha encontrado regularidad y su peso en el equipo de Xabi Alonso se ha visto reducido, en parte porque el técnico le exige mayor implicación defensiva, algo que el jugador interpreta como un freno a su capacidad ofensiva. El resultado: frustración, dudas y un papel cada vez más discutido.

Reunión sorpresa en Valdebebas

La mañana previa al entrenamiento dejó una escena significativa: Vinícius llegó a la ciudad deportiva acompañado de su mánager, Tata Soares, y de su agente, Frederico Pena, cuya visita no estaba prevista hasta dentro de un mes, con motivo del Clásico. La reunión en los despachos de Valdebebas se prolongó durante dos horas, aunque no trascendió su contenido.

Lo que sí está claro es que Vinícius quiere renovar. Su contrato expira en 2027 y lleva tiempo trasladando al club su deseo de ampliar el vínculo. El problema está en las cifras: un 15% separa las posturas, una diferencia pequeña pero que se ha convertido en un muro desde el pasado Mundial de Clubes, cuando las negociaciones quedaron bloqueadas.

Contrariado con su rol

El brasileño siente que su esfuerzo por adaptarse a las exigencias de Xabi Alonso no ha sido recompensado. Cree que ha perdido protagonismo sin motivo, y que la decisión de relegarle a un papel secundario viene directamente del cuerpo técnico. Todo ello ha alimentado su malestar y ha complicado el clima en el vestuario.

Xabi Alonso, prudente en la previa

Real Madrid Press Conference - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

En sala de prensa, Xabi Alonso fue preguntado directamente por Vinícius. El técnico aseguró estar “contento con lo que está haciendo” y recordó que la temporada “acaba de empezar y queda mucho camino por recorrer”. No obstante, no despejó del todo la incógnita sobre la presencia del brasileño en el once esta noche en Valencia.

El entrenador sí dejó claro que espera un partido exigente ante un Levante competitivo: “Cualquier visita a domicilio es complicada. El Levante tiene un gran entrenador y tendremos que jugar con calidad, ritmo y concentración”.

¿Jugará o no ante el Levante?

La gran incógnita de la previa es si Vinícius será titular o no. El brasileño completó el entrenamiento con normalidad, pero su rendimiento reciente y la reunión sorpresa de ayer invitan a pensar que Xabi Alonso podría optar por una decisión técnica distinta. En cualquier caso, la cita en el Ciutat de València se perfila como una prueba clave tanto para el jugador como para el cuerpo técnico.

La pregunta queda en el aire: ¿será hoy el punto de inflexión de Vinícius en el Real Madrid o un nuevo capítulo de incertidumbre en su futuro?